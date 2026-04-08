AIS หนุนการสื่อสารต่างประเทศ ทัพนักฟุตบอลตาบอดไทย ล่าตั๋วพาราลิมปิกเกมส์ 2028

AIS หนุนสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM2Fly เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้แก่ทัพนักเตะฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ในภารกิจสู้ศึกชิงแชมป์ทวีปเอเชีย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนวงการกีฬาไทยสู่ระดับโลก
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เดินหน้านโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มอบซิมการ์ด AIS SIM2Fly และสิทธิประโยชน์ด้านการสื่อสารให้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจของนักกีฬาทีมชาติไทยในการเดินทางไปแข่งขันรายการสำคัญในต่างประเทศ ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากล
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ซึ่งปัจจุบันครองอันดับที่ 7 ของโลก และตำแหน่งรองแชมป์ทวีปเอเชีย ในการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2026 IBSA Men's Blind Football Continental Championship Division 1 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นรายการสำคัญในการควอลิฟายด์เพื่อชิงสิทธิ์เข้าแข่งขัน LA พาราลิมปิกเกมส์ 2028 และรายการชิงแชมป์โลกต่อไป
คุณสุดาพร วัชรนิศากร หัวหน้าส่วนงานสื่อสารองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “AIS มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเหล่านักรบเซาะกราวสายตาไทย การมอบ SIM2Fly ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ สามารถเชื่อมต่อกับครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างไร้รอยต่อ เพราะเราเชื่อว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขัน การมีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทีมงานทำงานได้คล่องตัวและร่วมสร้างสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียมให้กับทุกคน”
ด้าน อำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “สมาคมฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาผ่าน 9 ชนิดกีฬา ซึ่งฟุตบอลคนตาบอดคือหนึ่งในกีฬาความหวังระดับโลก การได้รับความอนุเคราะห์ซิมการ์ดและสิทธิประโยชน์จาก AIS ในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาและทีมงานลดภาระด้านค่าใช้จ่ายและสามารถโฟกัสกับการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ เพื่อนำชัยชนะกลับมาให้คนไทย”
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ AIS ในการนำเทคโนโลยีโครงข่ายที่ดีที่สุดมาสนับสนุนศักยภาพของคนไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาผู้พิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนผ่านพลังของการสื่อสาร