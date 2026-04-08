“พศิน-ศรร์วิศา“​ เข้าชิงเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นรอบรองชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พศิน สินฉลอง นักหวดเมืองหลวง กรุงเทพฯ มือวาง 8 และมือ 21 ของไทย เครื่องร้อนช้า จนพ่ายขาดในเซตแรก ก่อนตั้งหลักสู้ใหม่จนสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาแซงเอาชนะ แดนไทย ตาก้อง มือวาง 3 และมือ 8 ของไทย จากปทุมธานี ในรอบรองชนะเลิศ 2-1 เซต 0-6, 6-4 และ 6-2
พศิน ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ พบกับ อริยพล หลีกุล มือวาง 1 และมือ 5 ของไทย จากสงขลา ที่ตัดเชือกชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน มือวาง 4 และมือ 10 ของไทย จากชลบุรี ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต
ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวาง 2 และมือ 5 ของไทย จากกรุงเทพฯ พลาดท่าพ่ายไทเบรกในเซตแรก ก่อนจะฮึดสู้จนสามารถเก็บชัยแซงเอาชนะ พิมพ์ลภัส ลิม นักหวดลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ มือวาง 3 และมือ 7 จากกรุงเทพฯ ได้ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 3-7, 7-5 และ 6-3
ฉะนั้น ศรร์วิศา จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับ จิณห์นิภา ตราชูวณิช มือวาง 4 และมือ 9 ของไทย จากเพชรบุรี ที่ตัดเชือกชนะ ปารมี ทัดแก้ว มือวาง 1 และมือ 3 ของไทย จากยะลา 2-0 เซต 6-3, 6-3
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ (อยุธยา) ชนะ จตุรภัทร นันทตระกูล (กทม.) 6-3, 6-3, โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) ชนะ ธีร์ ศรประสิทธิ์ (กทม.) 7-6(5), 0-6 และ 6-3
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบรองชนะเลิศ วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) ชนะ ไฮบาฬะ พฤกษะวัน (ปทุมธานี) 6-2, 6-4, ภัคจิรา หอเลิศสกุล (กทม.) ชนะ โชติกา ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) 6-4, 6-0
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-