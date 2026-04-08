ไทยรับงานช้างประชุมยิมนาสติกโลก คาดเงินสะพัด 200 ล้านบาท

สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ เชื่อมั่นประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ผู้บริหารยิมนาสติกโลกครั้งแรกในเมืองไทย ใช้งบประมาณ 20 ล้าน ย้ำผลที่ได้เกินคุ้ม คาดว่ามีเงินจะสะพัดเข้าเมืองไทยไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท พร้อมเตรียมส่งนักกีฬาชิมลางชิงแชมป์เอเชีย มั่นใจคว้าตั๋วแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมแถลงผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้เป็นการหารือถึงแผนงานที่เตรียมส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันรายการนานาชาติ และ ส่งผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน เดินทางไปอบรมต่างประเทศเหมือนเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา
นายกสมาคมฯ ได้ติดตามผลงานนักยิมนาสติกลีลาประเภทกรุ๊ป และ ประเภทเดี่ยว รวม 10 คน รวมทั้ง น.ส.สิตานัน เอกบรรณสิงห์ กับ “แสนดี” น.ส.สิขรี สุทธิรักษ์ ที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ประเทศรัสเซีย เมื่อกลางมีนาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้ว พร้อมกับได้รับการชื่นชมจากผู้ฝีกสอนรัสเซียว่า ทุกคนมีความสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีอนาคต อยากให้สมาคมฯส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทุกปี สวนการเตรียมนักกีฬาภายในประเทศ คณะกรรมการบริหารได้เห็นชอบรับ สโมสร แอล สตูดิโอ (จังหวัดอุบลฯ) และ สโมสร Cho Rhythmic Gym (กทม.) เป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น สมาคมฯ เตรียมวางแผนส่งนักกีฬายิมนาสติกลีลา จำนวน 13 คน ทั้งในประเภทเดี่ยว และ ประเภทกรุ๊ป เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2569 ณ เมืองบิชเคก สาธารณรัฐคีร์กิซสถาน โดยมุ่งเป้าคว้าโควตาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ในเดือนกันยายน 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขันรายการดังกล่าวให้ได้ด้วย
นอกจากนี้ น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ ได้แจ้งว่า สมาคมฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติ ( FIG Congress ครั้งที่ 86 ) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - วันที่ 6 ตุลาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ มีผู้บริหารในกีฬายิมนาสติกทั่วโลก จำนวน 168 ประเทศ เดินทางมาประชุมที่เมืองไทย นำโดย มร.โมรินาริ วาตานาเบ้ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ เป็นประธาน เตรียมเสนอรัฐบาลเห็นชอบ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท และ สร้างความเชื่อถือให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริหารวงการกีฬายิมนาสติกทั่วโลกในเวลาเดียวกันอีกด้วย