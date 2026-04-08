“พงศภัค” สมัครเล่นไทยคนแรกลุย เดอะ มาสเตอร์ส สัปดาห์นี้

พงศภัค เหล่าภักดี นักกอล์ฟสมัครเล่นมืออันดับ 25 ของโลก พร้อมลงสู้ศึกเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส 2026 ที่สนามออกัสต้า เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายนนี้ โดยเป็นหนึ่งใน 6 นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้
ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี นักศึกษามหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท สหรัฐอเมริกา วัย 21ปี ได้รับสิทธิ์ร่วมแข่งขัน เดอะ มาสเตอร์ส 2026 ในฐานะแชมป์ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ที่ดูไบ เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว พร้อมจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นไทยคนแรกที่ได้ลงเล่น เดอะ มาสเตอร์ส และยังเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่นักกอล์ฟไทยร่วมชิงชัยในรายการนี้ต่อจาก โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ เมื่อปี 2020
พงศภัค นักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ เผยในรอบฝึกซ้อมก่อนเมเจอร์แรกของปีจะเปิดฉากในวันพฤหัสบดีนี้ว่า “รู้สึกดีใจ ภูมิใจ และสนุกมากที่ได้ลงซ้อมกับโปรและได้เรียนรู้จากพวกเขา สำหรับกรีนสนามนี้ถือว่าท้าทายพอสมควร รู้สึกพร้อมสำหรับสัปดาห์นี้ คิดว่ายังไม่ต้องปรับแผนอะไร แค่ต้องตีให้อยู่แฟร์เวย์ ตีออนกรีน สองพัตต์ และมูฟออน คิดว่าก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่ต้องมาเล่น เป็นอีกทัวน์นามเนท์หนึ่งที่เราต้องแข่ง พยายามไม่คิดมากว่าเป็น เดอะ มาสเตอร์ส เพราะจะทำให้เรากดดันตัวเอง”
สำหรับการแข่งขัน เดอะ มาสเตอร์ส 2026 สองรอบแรก (9-10 เม.ย.) พงศภัคจะลงเล่นกลุ่มเดียวกับ เฟรด คัพเพิลส์ นักกอล์ฟระดับตำนาน อดีตแชมป์เดอะ มาสเตอร์ ปี 1992 ชาวอเมริกัน และ มิน วู ลี โปรมือ 25 ของโลกจากออสเตรเลีย