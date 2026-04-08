8 ผู้ชนะ Singha ONE HIT THE RING เตรียมบินไปญี่ปุ่น ชมศึก ONE Samurai ชิดสังเวียน

สิงห์ ในฐานะออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์ของ ONE Championship ได้ 8 ผู้ชนะจากกิจกรรม “Singha ONE HIT THE RING - UNLEASH YOUR MUAY THAI SKILLS” เตรียมบินลัดฟ้าสู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชมศึก ONE Samurai แบบติดขอบเวที ณ อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายนนี้
กิจกรรมครั้งนี้เปิดรับผู้สนใจอายุ 18 ปีขึ้นไป ยกเว้นนักมวยอาชีพ เข้าร่วมทดสอบทักษะมวยไทยผ่าน 4 ฐาน ได้แก่ พละกำลัง หมัด เท้า และเข่า โดยมีผู้สมัครกว่า 1,400 คน ก่อนคัดเลือกเหลือ 460 คนจาก 23 ยิมทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่ บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี
ในรอบชิงชนะเลิศ มีการเพิ่มด่าน “Hit The Ring” เพื่อวัดความเร็วและพละกำลัง ก่อนเฟ้นหาผู้ทำเวลาดีที่สุด 8 คนสุดท้าย พร้อมสีสันจาก 3 นักชกดัง ONE Championship ได้แก่ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ, สินสมุทร กลิ่นมี และ ปตท. อภิชาติฟาร์ม ที่มาร่วมสาธิตและพบปะแฟนๆ อย่างใกล้ชิด
สำหรับ 8 ผู้ชนะได้แก่ โสภณ สิมมา, ปณัย เกตุแก้ว, Anthony Lam, ปฏิภาณ พลับพลา, ณัฐนันท์ แสงวรรณ์ลอย, Irene Guillet, Linh Nguyen และ ศิริกาญจน์ อริยะมงคลสุข