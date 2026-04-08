“ริว-วชิรวิชญ์” พระเอกหนุ่ม-นักปิงปอง ยืดอกรับใช้ชาติ สมัครทหารเกณฑ์

“ริว” วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล นักแสดงหนุ่ม นักร้อง และนักกีฬาเทเบิลเทนนิส อดีตเยาวชนทีมชาติไทย ยืดอกขอรับใช้ชาติ เข้าสมัครเป็นทหารเกณฑ์ ตามหน้าที่ชายไทย หลังล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2569 ซึ่ง “ริว” ตัดสินใจสมัครเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติ
“ริว” เปิดใจว่า เรื่องการสมัครเป็นทหาร ตนเองได้คุยกับครอบครัว และผู้ใหญ่ที่เคารพมาสักพักแล้ว ซึ่งการมาสมัครเป็นทหารถือเป็นความตั้งใจของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาก็เคลียร์ภารกิจ หน้าที่ต่างๆให้เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมาสมัคร และไม่ว่าใครจะมาสมัคร ตนก็มองว่าดีหมด เพราะถือว่าได้มารับใช้ชาติ ส่วนถ้าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดน ตนเองก็พร้อม ซึ่งสำหรับตนเองก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ 6 เดือนด้วยกัน