แอสเซทไวส์ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เปิดรับสมัครแล้ว! ชวนเยาวชนร่วมชิงชัย 2 – 3 พ.ค.นี้

เตรียมพบกับความสนุกสุดเร้าใจของการแข่งขันเทนนิสเยาวชน แอสเซทไวส์ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ฟิตซ์ คลับ ศูนย์กีฬาระดับพรีเมียมภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา การแข่งขันรายการนี้นับเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์เทนนิสเยาวชนที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และกำลังก้าวขึ้นเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกีฬารุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
การแข่งขันในปีนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 4 – 14 ปี ได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะในบรรยากาศการแข่งขันระดับมืออาชีพ พร้อมสะสมคะแนนเพื่อการจัดอันดับระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), ซูเปอร์สปอร์ต และเทคนิไฟเบอร์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านกีฬา
ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของเมืองพัทยา การแข่งขันครั้งนี้ยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศไทย ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการแข่งขัน แต่ยังเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจ และเรียนรู้คุณค่าของความมีวินัย ความอดทน และน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ
ก่อนเริ่มการแข่งขัน จะมีการจัดกิจกรรม Tennis Clinic ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม ผ่านการฝึกซ้อม เทคนิค และกิจกรรมที่สนุกสนาน ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง
นอกเหนือจากการแข่งขัน ยังมีกิจกรรมความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัว อาทิ โซนอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็ก และเกมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสีสันตลอดทั้งงาน รวมถึงการนวดผ่อนคลายจากผู้เชี่ยวชาญ
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครอบครัวรับสิทธิ์สำรองห้องพักของรอยัล คลิฟในราคาพิเศษ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การแข่งขันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://www.royalcliff.com/rcjt/, โทร: +66 (0)38 250421 หรือ อีเมล: reservations@royalcliff.com
ฟิตซ์ คลับ แร็กเก็ต, เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของรอยัล คลิฟ ที่มีชื่อเสียงในด้านการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ตั้งแต่การแข่งขันเทนนิสระดับจูเนียร์และซีเนียร์ ไปจนถึงการแข่งขันสควอชและปิงปองรวมถึงเทนนิสระดับโลก นอกจากนี้ ฟิตซ์ คลับยังเคยเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักเทนนิส ATP ชื่อดังหลายท่าน อาทิ คุณภราดร ศรีชาพันธุ์, คุณดนัย อุดมโชค, Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov และ Denis Istomin เนื่องจากสนามเทนนิสของฟิตซ์ คลับได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับการแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น และในปีนี้ฟิตซ์ คลับก็ได้มีการขยายการบริการเพิ่มเติม โดยมีกีฬาใหม่ๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ อาทิ พิคเคิลบอล, ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และแบดมินตัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และฟิตซ์ คลับ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.royalcliff.com และ www.facebook.com/fitzclub