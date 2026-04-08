“บาส-เฟม” ทะลุรอบสองแบดมินตันเอเชีย 2026

“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ทะลุเข้าสู่รอบ 2 แบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่จีน หลังตบเอาชนะ บ็อบบี้ เซเตียบูดี้ กับ เมลาติ เดวา อ็อกตาเวียนติ คู่มือ 40 ของโลก จากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-9 และ 21-14 ในการแข่งขันรอบแรก ประเภทคู่ผสม เมื่อ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา
ด้านผลงานของนักกีฬาไทยรายอื่นๆที่น่าสนใจ ในวันแรก "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 21 ของโลก ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของ เฝิง หยางเจ๋อ กับ หวง ตงปิง คู่มือ 1 ของโลก จากจีน ได้ พ่ายไป 0-2 เกม 5-21, 13-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรก
ขณะที่ "โนแอล" ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 41 ของโลก พ่าย ดารุฟ คาปิลา กับ ทานิชา คาสโตร คู่มือ 20 ของโลก จากอินเดีย 1-2 เกม 14-21, 21-11, 15-21 จอดป้ายรอบแรกเช่นกัน