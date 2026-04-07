ยกน้ำหนักคนพิการแบ็งค็อก 2026 เดือด 23 ชาติร่วมบู๊ ลุ้นควอลิฟายไปเอเชียนพาราเกมส์

การแข่งขันยกน้ำหนักคนพิการ รายการ “Bangkok 2026 Asia-Oceania Open Championships” ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7–12 เมษายน 2569 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยถือเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสม เพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงต่อยอดสู่เป้าหมายสูงสุดอย่าง พาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรก นางสาวพรรณี อังคณานิจ ผู้อำนวยการกองกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมี นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนนักกีฬาแต่ละชาติเข้าร่วม
นายไมตรี คงเรือง เผยว่า การแข่งขันรายการนี้นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นการคัดเลือกไปเอเชียนพาราเกมส์ 2026 รวมถึงเป็นรายการบังคับสะสมคะแนน ในการคัดเลือกไปพาราลิมปิก 2028 ดังนั้นนักกีฬาในเอเชียจึงเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ แม้จะได้รับผลกระทบจากสงคราม แต่ก็ยังมี 23 ประเทศ นักกีฬา 249 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่ามากกว่าที่คาดไว้ ชาติในตะวันออกกลาง อย่าง อิรัก ซาอุดิอาระเบีย ก็มาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย แม้ว่าจะต้องเจออุปสรรค์ในการเดินทาง เนื่องจากเป็นรายการบังคับ นักกีฬาที่มีเป้าหมายที่จะไป เอเชียนพาราเกมส์ 2026 และ พาราลิมปิก 2028 จะต้องมาแข่งขันรายการนี้
"ในอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ผ่านมา นักกีฬามีอาการบาดเจ็บเกือบทั้งทีมทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งนี้จึงมีการผ่าตัดทีมใหม่ คงต้องอาสัยเวลาในการพัฒนาผลงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ เรามีนักกีฬาติด 1-8 ของเอเชีย คว้าตั๋วเอเชียนพาราเกมส์แล้ว 5 คน รายการตั้งเป้าหมายไว้อีกจะต้องคว้าตั๋วเอเชียนพาราเกมส์เพิ่มอีก 2 คน"
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬา ในวันที่ 8 เม.ย.69 จะลงแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นประกอบด้วย ชาย รุ่นไม่เกิน 59 กก., หญิง รุ่นไม่เกิน 50 กก., ชาย รุ่นไม่เกิน 65 กก. และ หญิง รุ่นไม่เกิน 55 กก.