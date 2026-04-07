ยกน้ำหนักคนพิการแบ็งค็อก 2026 เดือด 23 ชาติร่วมบู๊ ลุ้นควอลิฟายไปเอเชียนพาราเกมส์

การแข่งขันยกน้ำหนักคนพิการ รายการ “Bangkok 2026 Asia-Oceania Open Championships” ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7–12 เมษายน 2569 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยถือเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสม เพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงต่อยอดสู่เป้าหมายสูงสุดอย่าง พาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันวันแรก นางสาวพรรณี อังคณานิจ ผู้อำนวยการกองกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมี นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนนักกีฬาแต่ละชาติเข้าร่วม

นายไมตรี คงเรือง เผยว่า การแข่งขันรายการนี้นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นการคัดเลือกไปเอเชียนพาราเกมส์ 2026 รวมถึงเป็นรายการบังคับสะสมคะแนน ในการคัดเลือกไปพาราลิมปิก 2028 ดังนั้นนักกีฬาในเอเชียจึงเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ แม้จะได้รับผลกระทบจากสงคราม แต่ก็ยังมี 23 ประเทศ นักกีฬา 249 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่ามากกว่าที่คาดไว้ ชาติในตะวันออกกลาง อย่าง อิรัก ซาอุดิอาระเบีย ก็มาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย แม้ว่าจะต้องเจออุปสรรค์ในการเดินทาง เนื่องจากเป็นรายการบังคับ นักกีฬาที่มีเป้าหมายที่จะไป เอเชียนพาราเกมส์ 2026 และ พาราลิมปิก 2028 จะต้องมาแข่งขันรายการนี้

"ในอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ผ่านมา นักกีฬามีอาการบาดเจ็บเกือบทั้งทีมทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งนี้จึงมีการผ่าตัดทีมใหม่ คงต้องอาสัยเวลาในการพัฒนาผลงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ เรามีนักกีฬาติด 1-8 ของเอเชีย คว้าตั๋วเอเชียนพาราเกมส์แล้ว 5 คน รายการตั้งเป้าหมายไว้อีกจะต้องคว้าตั๋วเอเชียนพาราเกมส์เพิ่มอีก 2 คน"

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬา ในวันที่ 8 เม.ย.69 จะลงแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นประกอบด้วย ชาย รุ่นไม่เกิน 59 กก., หญิง รุ่นไม่เกิน 50 กก., ชาย รุ่นไม่เกิน 65 กก. และ หญิง รุ่นไม่เกิน 55 กก.
ยกน้ำหนักคนพิการแบ็งค็อก 2026 เดือด 23 ชาติร่วมบู๊ ลุ้นควอลิฟายไปเอเชียนพาราเกมส์
ยกน้ำหนักคนพิการแบ็งค็อก 2026 เดือด 23 ชาติร่วมบู๊ ลุ้นควอลิฟายไปเอเชียนพาราเกมส์
ยกน้ำหนักคนพิการแบ็งค็อก 2026 เดือด 23 ชาติร่วมบู๊ ลุ้นควอลิฟายไปเอเชียนพาราเกมส์
ยกน้ำหนักคนพิการแบ็งค็อก 2026 เดือด 23 ชาติร่วมบู๊ ลุ้นควอลิฟายไปเอเชียนพาราเกมส์
ยกน้ำหนักคนพิการแบ็งค็อก 2026 เดือด 23 ชาติร่วมบู๊ ลุ้นควอลิฟายไปเอเชียนพาราเกมส์
