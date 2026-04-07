ฟุตซอลไทย บด เมียนมา 2-0 ลิ่วรอบรองฯศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026

ทีมฟุตซอลไทย ทีมอันดับ 11 ของโลก ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ได้สำเร็จ หลังเอาชนะ เมียนมา 2-0 ในการลงเล่นนัดที่สอง ของรอบแบ่งกลุ่ม สายเอ
เกมแรกฟุตซอลไทย ชนะ ติมอร์ เลสเต มา 4-1 ส่วน เมียนมา แพ้ เวียดนาม มา 0-4 ซึ่งเกมนี้ผลปรากฏว่า ไทย เอาชนะไปได้ 2-0 โดยได้ประตู 2 จาก มูฮัมหมัด อุสมานมูซา และ สราวุท ผลาพฤกษ์ นาที 33
ฟุตซอลไทย เอาชนะ เมียนมาไป 2-0 มี 6 คะแนนเต็ม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเวียดนาม เอาชนะ ติมอร์ เลสเต ไป 7-1
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม พบกับ เวียดนาม ทีมอันดับ 20 ของโลก ที่ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW