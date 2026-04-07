“สุรศักดิ์” รมว.กีฬา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ราชการฯ เสริมสิริมงคลเริ่มภารกิจวันแรก

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือฤกษ์ดีนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการ อาคาร C ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาและความเป็นสิริมงคล
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมประกอบพิธีสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศอย่างมีพลัง
การเริ่มต้นภารกิจด้วยพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ พร้อมนำพานโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป