สาวไทยย้ำเป้าหมายต้องไม่ตกชั้นบิลลีจีนฯ วาง "พัชรินทร์-อัญชิสา" หวดประเภทเดี่ยว

ความเคลื่อนไหวของทีมเทนนิสไทย ระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2569 ล่าสุด นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการทีมไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า หลังจากได้ดูการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยที่สนามแข่งขันจริงในเมืองนิวเดลี ทำให้ตนมั่นใจว่า จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
"สำหรับเป้าหมายของทีมไทยคือ การรักษาสถานภาพให้อยู่กลุ่ม 1 ของโซนเอเชีย/โอเชียเนียต่อไปให้ได้ แม้คู่แข่งขันฝีมือไม่ธรรมดา ทั้งอินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และเกาหลีใต้ แต่เชื่อว่านักกีฬาไทยทุกคนจะพยายามสู้เต็มที่ เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้" นายภุชงค์ กล่าว
"โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีมไทย กล่าวว่า สำหรับการวางตัวผู้เล่นนั้น ที่ประชุมกัปตันทีมได้แจ้งให้ใช้อันดับโลกในวันที่ส่งรายชื่อ ฉะนั้น เดี่ยวมือ 1 ของไทยคือ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช ส่วนเดี่ยวมือ 2 คือ "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ ในขณะที่ประเภทคู่ ได้วางให้ "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช จับคู่กับ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ โดยมี "น้องบัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร รอทำหน้าที่ในโอกาสต่อไป
"ตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจและพร้อมทำหน้าที่ อันดับโลกไม่ได้แตกต่างกันมากนัก และด้วยประสบการณ์จากการเล่นอาชีพ จึงมั่นใจว่าทุกคนจะสู้เต็มที่ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด"
โค้ชเอ็กซ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่เมืองนิวเดลี มีค่าฝุ่นค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบนิดหน่อยกับทีมไทย โดยเมื่อเย็นวันที่ 6 เม.ย. ระหว่างการฝึกซ้อม ก็ได้รับผลกระทบบ้าง จึงได้กำชับให้นักกีฬาดื่มน้ำเยอะๆ ถ้ารู้สึกว่าคอแห้ง หรือแสบคอ ต้องดื่มน้ำทันที
สำหรับศึก “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 จะคัดเอาทีมอันดับ 1 กับ 2 ขึ้นไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป และ 2 ทีมที่ได้อันดับรั้งท้ายจะตกชั้นไปอยู่ กลุ่ม 2 ของโซนเอเชีย/โอเชียเนีย โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม ทุกวันจะเริ่มเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 16.30 น. ของไทย