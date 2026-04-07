กกท. จัดประชุมเตรียมความพร้อม “สุราษฎร์ธานีเกมส์-ตาปีเกมส์ 69” มุ่งยกระดับการจัดการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสาย การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์ 69” ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, ดร.ธนาคม รื่นพานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสุธัญญา ศุภฉายากุล ผู้อำนวยการสำนักศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, หัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬา, ผู้ตัดสิน, นักกีฬา, เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมความพร้อม จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2573 และผ่านเข้าสู่การคัดเลือก 3 ประเทศสุดท้าย ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ การลดการเดินทาง และการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะทำให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ กกท. ได้จัดทำระบบสิทธิประโยชน์กลางเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์ 69” โดยผู้ให้การสนับสนุน มีทั้งหมด 11 ผู้สนับสนุนหลัก ประกอบด้วย บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พรีเซียส ไทม์ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค เอส ซอฟท์วิชั่น, บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้สนับสนุนรายย่อย 2 ราย ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องกีฬาตรานกแก้ว และบริษัท แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
ภายหลังการประชุม กกท.ได้ดำเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” ซึ่งผลการจับสลากแบ่งเป็น 4 สาย ประกอบด้วย สาย ก ได้แก่ 1. ประจวบคีรีขันธ์ 2. ขอนแก่น 3. อุดรธานี 4. ปัตตานี สาย ข ได้แก่ 1. สงขลา 2. นครสวรรค์ 3. สุราษฎร์ธานี 4. สุพรรณบุรี สาย ค ได้แก่ 1. กรุงเทพฯ 2. แพร่ 3. ลำพูน 4. กระบี่ และสาย ง ได้แก่ 1. สุโขทัย 2. ศรีสะเกษ 3. สมุทรปราการ 4. นนทบุรี
สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์“ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2569 ชิงชัยทั้งสิ้น 45 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์ 69“ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2569 ชิงชัยทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา