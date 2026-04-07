มือวาง 1 "ปารมี" หืดจับก่อนทะยานตัดเชือก เทนนิสเยาวชนศึกใหญ่

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เป็นการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 18 ปี
ไฮไลท์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ปารมี ทัดแก้ว ดาวรุ่งจากยะลา มือวางอันดับ 1 ของรายการ และมือ 3 ของไทย เกือบพลาดท่า หลังเจอคู่แข่งขันที่เล่นได้ดีอย่าง จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ ดาวรุ่งจากพิษณุโลก มือวางอันดับ 5 และมือ 11 ของไทย ทำให้เกมแต่ละเซตเป็นไปอย่างสูสี ก่อนที่ ปารมี จะเรียกฟอร์มเก่งออกมาได้ทันเวลา และคว้าชัยได้ทั้งสองเซต ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 7-5 ในเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงครึ่ง
ปารมี ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะตัดเชือกกับ จิณห์นิภา ตราชูวณิช ดาวรุ่งจากเพชรบุรี มือวางอันดับ 4 และมือ 9 ของไทย ที่ในรอบก่อนรองฯ เอาชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ มือวางอันดับ 6 และมือ 16 ของไทย จากพระนครศรีอยุธยา ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต
ด้านการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ มือวางอันดับ 5 จากพระนครศรีอยุธยา ดวลแร็กเกตกับ ปริณธนัย โชติกพนิช มือวาง 15 จาก กทม. ด้วยเกมที่สูสี ก่อนที่ดาวรุ่งจากเมืองกรุงเก่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้ง 2 เซต ด้วยสกอร์ 5-4 ไทเบรก 9-7 และ 4-2 ในรอบรองชนะเลิศ ปรัตถกร จะแข่งขันกับ จตุรภัทร นันทตระกูล มือวาง 12 จาก กทม. ที่รอบก่อนรองฯ ชนะ ธนาคิมร์ ระวังกุล มือวาง 10 จากภูเก็ต 2-0 เซต 4-1, 4-2
ด้านผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) ชนะ จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ (กทม.) 4-2, 4-1, ธีร์ ศรประสิทธิ์ (กทม.) ชนะ นวรินทร์ ผลากรกุล (กทม.) 5-3, 4-0
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ไฮบาฬะ พฤกษะวัน (ปทุมธานี) ชนะ ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร (กทม.) 4-1, 4-2, วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) ชนะ ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (นนทบุรี) 4-2, 4-2, โชติกา ลิ่มมานะกุล (ภูเก็ต) ชนะ ชาลิสา มีแสง (สุราษฎร์ธานี) 4-1, 4-1, ภัคจิรา หอเลิศสกุล (กทม.) ชนะ พิชญา กุลตั้งกิจเสรี (กทม.) 1-4, 4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ อริยพล หลีกุล (สงขลา) ชนะ ชนภัทร พิสุทธอานนท์ (ชลบุรี) 6-1, 6-1, แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ วีรวิชญ์ กำพุฒ (กทม.) 6-2, 7-6(2), พศิน สินฉลอง (กทม.) ชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) 1-6, 6-2 และ 6-2, กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) 6-4, 7-5
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 6-1, 6-3, พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.) ชนะ ณภัทร เทียมธรรม (ชลบุรี) 6-3, 6-0 โดยผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTg0MA==.html