ส.วอลเลย์บอลฯ จับมือ จ.สงขลา จัดศึกลูกยางชายหาด เอสโคล่า คาดเงินสะพัน 700 ล.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอสโคล่า เอวีซี บีช ทัวร์ สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 25 (“Est Cola” AVC Beach Tour 25th Samila Open) ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2569 ณ บริเวณชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประอำนวยการ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสมเกียรติ ครุฑดำรงชัย แบรนด์เมเนเจอร์ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ในนามเครื่องดื่ม “เอสโคล่า”, นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ผู้แทน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เผยว่า การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการนี้ถือเป็นรายการแข่งขันที่ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) ได้ให้เกียรติและความไว้วางใจประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นการแข่งขันที่รวมนักกีฬาฝีมือระดับชั้นนำของทวีปเอเชียและระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยกำหนดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด เอสโคล่า เอวีซี บีช ทัวร์ สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2569 ณ บริเวณชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
นายสมพร ยังเผยต่อว่า รายการนี้เราเคยเป็นแชมป์มาหลายครั้ง ทั้งทีมชายและทีมหญิง ดังนั้นเราก็ยังคงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ โดยเฉพาะทีมหญิง ทีมชายค่อนข้างที่จะหนักหน่อย เนื่องจากทีมแข็งๆมากันครบ
นายสมเกียรติ ครุฑดำรงชัย แบรนด์เมเนเจอร์ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ในนามเครื่องดื่ม “เอสโคล่า” กล่าวว่า “เอส โคล่า ได้ร่วมสนับสนุนวงการวอลเลย์บอลไทยมากว่า 35 ปี โดยมุ่งมั่นสร้างรากฐานความยั่งยืนผ่านการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่จากการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับเยาวชน ปลุกปั้นสู่ระดับอาชีพ และทีมชาติไทย พร้อมเดินหน้าผลักดัน Passion คนรุ่นใหม่ผ่านการแข่งขันมากมาย ทั้งวอลเลย์บอลในร่ม รวมถึงวอลเลย์บอลชายหาด"
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าว “การได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอีกครั้ง ถือเป็นโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้สร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเชิงท่องเที่ยว อีกทั้งรายการนี้ได้จัดการ แข่งขันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ทำให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสนุกไปกับประเพณีของประเทศไทยที่ทางจังหวัด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี”
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนากีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทั้งในระดับเยาวชนและระดับอาชีพ การแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะของตนเอง แต่ยังช่วยกระตุ้นการ ท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสงขลาในฐานะศูนย์กลางของการจัดการแข่งขันกีฬา ชายหาดที่มีมาตรฐานระดับสากลนอกจากนี้จะใช้การแข่งขันรายการนี้เป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา หลังจากผ่านน้ำท่วมหนักมาแล้ว เชื่อว่าช่วงการแข่งขันจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 700 ล้าน"
นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ผู้แทน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย จะได้เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ขาวต่างชาติให้เข้ามาแข่งขัน และท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหากรายการนี้ รวมทั้งการแข่งขันกีฬาอื่นๆ อีกด้วย โดยผลประโยชน์ที่ไทยจะ ได้รับจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินี้ นอกจากการได้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีผลประโยชน์ที่จะ เกิดกับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ซึ่งจะได้มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและสะสม ประสบการณ์ในระดับนานาชาติยิ่งขึ้นไป”
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอสโคล่า เอวีซี บีช ทัวร์ สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2569 ณ บริเวณชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
ประเภททีมชายมี 28 ทีม จาก 16 ประเทศได้แก่ การ์ต้า, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, ไทย, จีน, คาซัคสถาน, ฟิลิปปินส์, นิวซีแลนด์, โอมาน, ภูฏาน, มาเลเซีย, ศรีลังกา, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และเวียดนาม
ประเภททีมหญิง มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 25 ทีม จาก 13 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ไทย, วานูอาตู, จีน, ฟิลิปปินส์, คาซัคสถาน, เวียดนาม, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย และศรีลังกา
รายชื่อนักกีฬาไทย ประกอบด้วย ประเภททีมหญิง ทีมไทย 1 นางสาววรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี - นางสาวธาราวดี นาราพรลภัส, ทีมไทย 2 นางสาวสลิลดา มุงคล - นางสาวพัชราพร สีหะวงศ์, ทีมไทย 3 นางสาวสมิตรา ศรีมะโรงนาม - นางสาวสมฤดี เกิดแก้ว,
ประเภททีมชาย ทีมไทย 1 จ่าเอก บัลลือ นาคประคอง - สิบเอก ดุลวินิจ แก้วใส, ทีมไทย 2 นายเนติธร มุนีกุล - อาสาสมัครทหารพราน ปรวิทย์ เตาวะโต, ทีมไทย 3 จ่าเอก พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ - อาสาสมัครทหารพราน วชิรวิชญ์ หมวดผา