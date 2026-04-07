นักวิชาการชี้ประเทศไทยตั้งกระทรวงกีฬาตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้ดำเนินการ KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากกระแสที่รัฐบาลจะมีการแยกกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น ล่าสุดเมื่อเข้าไปอ่านคำแถลงนโยบายของรัฐบาล “อนุทิน 2” ที่จะแถลงต่อรัฐสภาเมื่อเข้าไปศึกษานโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจพบว่า มีแนวโน้มที่รัฐบาลจะแยกกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดังที่เป็นอยู่
ผศ.รัฐพงศ์ เผยว่า นโยบายด้านเศรษฐกิจข้อ 5 ด้านการท่องเที่ยว 5.1 มีการระบุสาระสำคัญไว้ว่า “ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศ โดยออกกฎหมายเพื่อนำภารกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมอัตลักษณ์และความหลากหลายทางทางภาษาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม...” จากนโยบายดังกล่าวก็พอจะสรุปได้ว่า ถ้ารัฐบาลมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมด้วยการนำการท่องเที่ยวมาควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมในชื่อกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็เชื่อได้ว่าการแยกกีฬาออกมาเป็นกระทรวงก็น่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้
ผศ.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าถ้ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกุล ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกีฬาเดี่ยวๆหรือควบรวมกับกิจการที่เกี่ยวข้องก็ถือว่ารัฐบาลเดินมาถูกทาง ทั้งนี้เพราะหากพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากีฬาเป็นหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่หรืออุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศและสังคมอย่างยากที่จะประเมินค่าได้
หากมองไปที่ประเทศที่เจริญและประสบความสำเร็จทางด้านการกีฬาก็จะพบว่าชาติต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีการนำกิจการกีฬาออกมาจัดตั้งกระทรวงเกือบทั้งสิ้น และที่สำคัญจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนประเด็น “ประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาแห่งอนาคต” ผ่าน KBU SPORT POLL เมื่อเร็วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เห็นชอบที่จะให้แยกกีฬาออกมาจัดตั้งเป็นกระทรวง อย่างไรก็ตามวันนี้ถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นดังกล่าวก็ตามแต่จากกระแสที่ปรากฎทางสังคมก็ทำให้คนกีฬาเริ่มจะมีความหวังกับการจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ผศ.ทิ้งท้าย