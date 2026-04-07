“เปิ้ล นาคร” ซัดกลับเกรียนคอมเมนต์แซะลูกชายเจ็ตสกีขี้แอ็ค

“เปิ้ล” นาคร ศิลาชัย นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เดือดออกโรงซัดกลับเกรียนคีย์บอร์ด หลังคอมเมนต์แซะลูกชาย “ออก้า” นักกีฬาเจ็ตสกี ว่าติดแอ็คและขี้เก๊ก ตอนแข่งเจ็ตสกี
“เปิ้ล” ในฐานะที่เป็นคุณพ่อและก็เคยเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีมาก่อน อธิบายว่า นั่นคือการทำสมาธิของนักกีฬา พร้อมตอบกลับไปว่า ก่อนจะคอมเมนต์แซะใครอย่าลืมดูตัวเองด้วยว่า เคยทำอะไรสำเร็จบ้างไหม หรือดีแต่มาด้อยค่าคนอื่น ทำตัวเป็นพิษต่อสังคม โดยเจ้าตัวได้แคปข้อความแซะและดูถูกจำนวนหนึ่ง พร้อมเขียนแคปชั่นลงหน้าเฟซบุ๊ค Ple Nakorn ว่า
“มีน้องชาวคีย์บอร์ดบางคนเมนท์บอกว่าลูกพี่เก็กบ้าง แอคบ้าง คืองี้ครับ….ถ้ามึงไม่เคยเป็นนักกีฬาแบบแข่งจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นหรือระดับอาชีพ มึงลองฟังนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแบบนี้
นักกีฬาที่จะต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนวันแข่งจริง เขาจะซ้อมกันมาอย่างหนักตลอด 3 เดือนเต็ม ทั่งวิ่ง เทรนสมาธิ เทรนร่างกาย ซ้อมกันจนเหนื่อยจนร้องไห้มาไม่รู้เท่าไหร่ ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อวันแข่งจริงเพียง 8-10 นาที โดยมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือชัยชนะ
และนี่คือวินาทีที่นักแข่งกำลังเตรียมตัวเข้าเกทสตาร์ท อารมณ์ของนักแข่งทุกคนตอนนั้น ไม่มีเวลามานั่งทำหน้าให้มึง(คนที่บอกน้องแอค) พอใจกันหรอกครับ ทั้งนักกีฬา ทีมช่าง ทีมงานทุกคนอยู่ในสมาธิ อยู่ในเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เขาเรียกว่าความตั้งใจครับ
คนเมนท์แบบนี้ลองกลับไปย้อนกลับไปมองตัวเองดูบ้างนะครับว่าเกิดมามึงเคยได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้กับครอบครัวหรือสังคมที่อยู่ร่วมกับคุณหรือไม่ นอกจากจะคอยมองโลกนี้แบบท็อกซิก(Toxic people relationship) เอาสั้นๆคือมีพฤติกรรมเป็นพิษต่อสังคม
ลูกพี่ทุกคนถ้าทำไม่ดีจริงๆพี่อนุญาตให้ทุกคนด่าได้เตือนได้ ไม่ได้จะต้องมาอวยมาโอ๋หรือต้องห้ามใดๆ เอ้าใครอ่านจบแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของทุกคน เชิญเมนท์กันแบบที่อยากเมนท์กันต่อไป ส่วนพี่ก็จะขอเม้นท์สวนไปสวนกันมาแบบนี้ต่อไปในแบบของโลกประชาธิปไตย เข้าไปดูคอมเม้นตัวเต็มได้ในต.ต. Ple Nakorn channel”