"บิ๊กต้น" ชนะขาด 33-13 เสียง นั่งนายกรักบี้สมัย 3 ตั้งเป้า อชก.ต้องมี 1 เหรียญ

ไม่พลิกโผ! สโมสรสมาชิกเทใจให้ "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เป็นนายกสมาคมรักบี้ต่อเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยการชนะ พล.ร.อ.วัชระ พัฒนรัฐ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 33-13 เสียง บัตรเสีย 1 ใบ พร้อมกันนี้ "บิ๊กต้น" ประกาศทันทีเอเชียนเกมส์ 2026 ทีมรักบี้ต้องมี 1 เหรียญ มุ่งเป้าที่ประเภททีมหญิง ส่วนรักบี้ 15 คน เริ่มเตรียมทีมลงแข่งยูเนียนคัพที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หวังใช้รายการนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนเพื่อได้รู้จักและเรียนรู้กีฬารักบี้มากขึ้น
สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญาสามัญประจำปี 2569 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 7 เม.ย. มี พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคมเป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคม หลังจากที่ "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ได้ดำเนินการบริหารสมาคมครบวาระ 4 ปี และยังเป็นการนั่งเก้าอี้นายกสมาคม 2 สมัย ส่วนงบดุลประจำปี พ.ศ.2568 ดังนี้ รายได้ 54,464,985.13 บาท รายจ่าย 50,297,006.91 บาท รวมรายได้มากกว่ารายจ่าย 6,680524.24 บาท
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความเรียบร้อย ได้มีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้ามาดูแล พร้อมทั้งสโมสรสมาชิกสามัญเข้ามาพร้อมเพรียงกัน 47 สโมสร โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ นายสุภรัตน์ อัลภาชน์ เป็นประธานการเลือกตั้ง อีกทั้งยังได้มีการเสนอชื่อ "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งอาเซียน และ นายกสมาคมรักบี้ 2 สมัย และ พล.ร.อ.วัชระ พัฒนรัฐ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อดีตเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคม
ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า สโมสรสมาชิก เทใจให้ "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เอาชนะไป 33-13 เสียง และมีบัตรเสีย 1 ใบ ส่งผลให้ พ.ต.ท.กุลธน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 3 วาระ 4 ปี (พ.ศ.2569-2573)
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมรักบี้ป้ายแดง เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เหมือนกีฬารักบี้ แพ้หรือชนะ เราก็เป็นสุภาพบุรุษไม่ว่าจะในหรือนอกสนาม ก็ยอมรับว่าตื่นเต้น เพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งนานแล้ว สำหรับงานที่ต้องทำทันทีคือการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้ 15 คนชายทีมชาติไทย ที่จะต้องลงแข่งรักบี้ 15 คน ยูเนียนคัพ ที่เป็นความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ตนเป็นประธานสหพันธ์ ซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพมีทีมแข่งขัน 8 ทีม และที่สำคัญเราจะให้ศึกรักบี้ 15 คน ยูเนียนคัพ เป็นโมเดลในการพัฒนารักบี้ 15 คนของไทย ให้เยาวชนได้ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความคาดหวังคือเราต้องติด1 ใน 4 ให้ได้
พ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า เอเชียนเกมส์ทีมหญิงต้องติดเหรียญ ทีมชายต้องเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายให้ได้ โดยสัปดาห์หน้าวันที่ 17-19 เม.ย.นี้ ทีมหญิง 7 คนไทยจะเดินทางไปแข่งรักบี้ 7 คน ฮ่องกงเซเว่นส์ ซึ่งตนก็จะใช้รายการนี้เป็นการดูความพร้อมของทีมหญิงที่ปีนี้เรามีดาวรุ่งขึ้นมาเยอะ แต่ก็ไม่ได้เอาชุดใหญ่แบบฟูลทีมไปแข่งฮ่องกงเซเว่นส์ แต่ก็มี "เนย ป็อกบา" จิรวรรณ ชูตระกูล ที่เพิ่งหายเจ็บจะเป็นตัวชูโรงในแมตช์นี้ เพื่อดูร่างกายว่าเข้าที่เข้าทางแล้วหรือไม่ ส่วนเด็กๆก็จะมีการหมุนเวียนกันลง และพักผู้เล่นหลักที่อบรมทหารเรือไม่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ แต่เราก็ต้องไม่แพ้ฮ่องกงที่ถือว่าเป็นคู่แข่งในการแย่งเหรียญเอเชียนเกมส์