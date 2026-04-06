ผีแดงเอาไงดี “ไมค่อน" ทำประตูชัย ช่วยบาเยิร์นฯ ทีมสำรองคว้า 3 แต้ม

ไมค่อน คาร์โดโซ่ แข้งดาวรุ่งชาวบราซิล วัย 17 ปี ระเบิดฟอร์มเก่ง รับกระแสข่าวแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังแสดงความสนใจ ด้วยการทำประตูให้กับทีมสำรองบาเยิร์น มิวนิค ในเกมระดับดิวิชั่น 4 เยอรมัน ลีกภูมิภาค เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามเวลาไทย
เกมนี้ ไมค่อน คาร์โดโซ่ ทำประตูในนาทีที่ 17 ซึ่งเป็นจังหวะขึ้นเกมทางซ้าย และเป็นจังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไป โดยลูกนี้
ยังกลายเป็นประตูชัยให้ทีมสำรองบาเยิร์น เอาชนะ เดย็อทคา วิลซิง 1-0
ประตูที่ ไมค่อน ทำได้ในเกมนี้ นับเป็นประตูที่ 2 ของ ไมค่อน คาร์โดโซ่ กับทีมสำรองบาเยิร์น หลังก่อนหน้านี้ เจ้าตัวทำประตูแรกในแมตช์ที่ทีมสำรองของ บาเยิร์น เอาชนะ เอาก์สบวร์ก 2-0 เมื่อ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา
ขอบคุณภาพ : FC Bayern Campus
