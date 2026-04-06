ฟุตซอลไทย ประเดิมทุบ ติมอร์ เลสเต 4-1 ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดแรก ฟุตซอลชายทีมชาติไทย ทีมอันดับ 11 ของโลก ลงสนามพบกับ ติมอร์ เลสเต ทีมอันดับ 103 ของโลก
เกมนี้ โค้ชหมี รักษ์พล สายเนตรงาม ส่ง ธีระวัตร แก้ววิลัย (GK), กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, อิทธิชา ประภาพันธ์ (C), ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ และ สราวุท ผลาพฤกษ์ เป็น 5 คนแรก
เริ่มเกมมาไม่ถึงนาที ไทยมาได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ จ่ายให้ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ วิ่งมายิงด้วยซ้าย หลุดกรอบออกไป
นาทีที่ 2 จากฟรีคิกที่ อิทธิชา ประภาพันธ์ จ่ายให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ กลับตัวยิงด้วยซ้ายข้ามคานออกไปนิดเดียว
ไทยยังเดินหน้าใส่อย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 4 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม ได้บอลก่อนลากตัดเข้ากลางและยิงด้วยขวาแต่บอลเหินข้ามคานออกไป
นาทีที่ 5 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากฟรีคิก ที่ ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ไหลให้ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ วิ่งมายิงด้วยซ้ายหลุดกรอบข้ามคานออกไป
นาทีที่ 6 จากบอลยาว ที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ แทงบอลให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา สัมผัสบอลครั้งแรก ดีดบอลด้วยขวาเข้าไปให้ ฟุตซอลไทยนำก่อน 1-0
นาทีเดียวกันไทยมาได้จุดโทษ เจา คาซินิโอ ที่ไปทำแฮนด์บอล แต่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงไปตรงตัวของ โดมิงกอส กามา
นาทีที่ 10 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ตัดบอลได้ก่อนจ่ายให้ ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม ยิงด้วยขวาไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 11 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้กลับตัวยิงด้วยซ้าย แต่โดมิงกอส กามา ยังปัดไปเสากระเด้งออกหลังไป
นาที 12 ไทยนำห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่ ปาณัสม์ กิตติภนุวงศ์ ได้ยิงจังหวะแรกไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา เด้งมาเข้าทาง มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ซ้ำเข้าไป
นาที 13 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะเลี้ยงตัดเข้าในก่อนซัดด้วยขวาของ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ แต่บอลไปชนเสาเด้งออกไป
ไทยยังเดินหน้าเข้าใส่ต่อเนื่อง นาที 17 ไทยก็มานำห่างเป็น 3-0 จากจังหวะที่ จรูญเดช หมื่นเที่ยง วิ่งสอดมารับบอลจากอภิวัฒน์ แจ่มเจริญ และยิงเบียดเสาเข้าไป
นาที 20 ติมอร์ เลสเต มาได้ลุ้นบ้างจากจังหวะเหวี่ยงด้วยขวาของ เบนดิโต้ รามอส บอลไปชนคานกระเด้งออกไป และไทยก็มาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะหลุดเดี่ยวของ ธนวัฒน์ มาขน แต่ยังติดเซฟของ โดมิงกอส กามา และจบครึ่งแรก ไทยนำอยู่ 3-0
ครึ่งหลังนาที 22 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ จ่ายให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงไปติดเซฟโดมิงกอส กามา ปัดออกหลังไป
ไทยยังเดินหน้าบุกอย่างหนัก นาที 23 เป็น ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ ที่ทำชิ่งกับ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ก่อนยิงด้วยขวาไปติดเฟของ โดมิงกอส กามา
และนาที 24 เป็น มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ทำชิ่งแล้วหลุดก่อนยิงด้วยขวาไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 26 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลของ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ แต่ก็ยังไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 28 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ จ่ายยัดให้ จรูญเดช หมื่นเที่ยง ดีด แต่ยังไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา
นาที 32 จากลูกเตะมุม ที่ เป็นลูกสูตร ก่อนที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ จ่ายให้ อิทธิชา ประภาพันธ์ ยิงด้วยซ้ายแต่ยังไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา
นาที 33 ติมอร์ เลสเต ไล่มาเป็น 1-3 จากจังหวะที่ เบนดิโต้ รามอส คล้องบอลหนี ธีรวัฒน์ แก้ววิลัย แล้วยิงเข้าไป
นาที 34 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ธีรวัตร แก้ววิลัย เติมขึ้นมายิงด้วยขวา แต่ยังไปติดปลายนิ้วของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 36 ไทยนำห่างเป็น 4-1 จากจังหวะที่ ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ยิงด้วยขวา แล้วปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ กระโดดหลบเข้าไป
นาที 39 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลของ ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม ที่ได้กดด้วยขวาบอลจะพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่ โดมิงกอส กามา ยังปัดออกหลังได้อีก
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตซอลไทย เอาชนะ ติมอร์ เลสเตไป 4-1 เก็บสามแต้มแรก และรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่ม หลังผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เวียดนาม เอาชนะ เมียนมาไป 4-0
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง พบกับ เมียนมา ที่ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW
เกมนี้ โค้ชหมี รักษ์พล สายเนตรงาม ส่ง ธีระวัตร แก้ววิลัย (GK), กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, อิทธิชา ประภาพันธ์ (C), ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ และ สราวุท ผลาพฤกษ์ เป็น 5 คนแรก
เริ่มเกมมาไม่ถึงนาที ไทยมาได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ จ่ายให้ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ วิ่งมายิงด้วยซ้าย หลุดกรอบออกไป
นาทีที่ 2 จากฟรีคิกที่ อิทธิชา ประภาพันธ์ จ่ายให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ กลับตัวยิงด้วยซ้ายข้ามคานออกไปนิดเดียว
ไทยยังเดินหน้าใส่อย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 4 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม ได้บอลก่อนลากตัดเข้ากลางและยิงด้วยขวาแต่บอลเหินข้ามคานออกไป
นาทีที่ 5 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากฟรีคิก ที่ ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ไหลให้ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ วิ่งมายิงด้วยซ้ายหลุดกรอบข้ามคานออกไป
นาทีที่ 6 จากบอลยาว ที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ แทงบอลให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา สัมผัสบอลครั้งแรก ดีดบอลด้วยขวาเข้าไปให้ ฟุตซอลไทยนำก่อน 1-0
นาทีเดียวกันไทยมาได้จุดโทษ เจา คาซินิโอ ที่ไปทำแฮนด์บอล แต่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงไปตรงตัวของ โดมิงกอส กามา
นาทีที่ 10 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ ตัดบอลได้ก่อนจ่ายให้ ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม ยิงด้วยขวาไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 11 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้กลับตัวยิงด้วยซ้าย แต่โดมิงกอส กามา ยังปัดไปเสากระเด้งออกหลังไป
นาที 12 ไทยนำห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่ ปาณัสม์ กิตติภนุวงศ์ ได้ยิงจังหวะแรกไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา เด้งมาเข้าทาง มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ซ้ำเข้าไป
นาที 13 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะเลี้ยงตัดเข้าในก่อนซัดด้วยขวาของ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ แต่บอลไปชนเสาเด้งออกไป
ไทยยังเดินหน้าเข้าใส่ต่อเนื่อง นาที 17 ไทยก็มานำห่างเป็น 3-0 จากจังหวะที่ จรูญเดช หมื่นเที่ยง วิ่งสอดมารับบอลจากอภิวัฒน์ แจ่มเจริญ และยิงเบียดเสาเข้าไป
นาที 20 ติมอร์ เลสเต มาได้ลุ้นบ้างจากจังหวะเหวี่ยงด้วยขวาของ เบนดิโต้ รามอส บอลไปชนคานกระเด้งออกไป และไทยก็มาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะหลุดเดี่ยวของ ธนวัฒน์ มาขน แต่ยังติดเซฟของ โดมิงกอส กามา และจบครึ่งแรก ไทยนำอยู่ 3-0
ครึ่งหลังนาที 22 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ จ่ายให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงไปติดเซฟโดมิงกอส กามา ปัดออกหลังไป
ไทยยังเดินหน้าบุกอย่างหนัก นาที 23 เป็น ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ ที่ทำชิ่งกับ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ก่อนยิงด้วยขวาไปติดเฟของ โดมิงกอส กามา
และนาที 24 เป็น มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ทำชิ่งแล้วหลุดก่อนยิงด้วยขวาไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 26 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลของ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ แต่ก็ยังไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 28 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ จ่ายยัดให้ จรูญเดช หมื่นเที่ยง ดีด แต่ยังไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา
นาที 32 จากลูกเตะมุม ที่ เป็นลูกสูตร ก่อนที่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ จ่ายให้ อิทธิชา ประภาพันธ์ ยิงด้วยซ้ายแต่ยังไปติดเซฟของ โดมิงกอส กามา
นาที 33 ติมอร์ เลสเต ไล่มาเป็น 1-3 จากจังหวะที่ เบนดิโต้ รามอส คล้องบอลหนี ธีรวัฒน์ แก้ววิลัย แล้วยิงเข้าไป
นาที 34 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ธีรวัตร แก้ววิลัย เติมขึ้นมายิงด้วยขวา แต่ยังไปติดปลายนิ้วของ โดมิงกอส กามา อีกครั้ง
นาที 36 ไทยนำห่างเป็น 4-1 จากจังหวะที่ ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน ยิงด้วยขวา แล้วปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ กระโดดหลบเข้าไป
นาที 39 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลของ ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม ที่ได้กดด้วยขวาบอลจะพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่ โดมิงกอส กามา ยังปัดออกหลังได้อีก
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตซอลไทย เอาชนะ ติมอร์ เลสเตไป 4-1 เก็บสามแต้มแรก และรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่ม หลังผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เวียดนาม เอาชนะ เมียนมาไป 4-0
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง พบกับ เมียนมา ที่ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW