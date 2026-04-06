นิทรรศการภาพ “หลินปิง–หลินฮุ่ย” สะกดใจนักอ่าน ดันสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งที่ 54 คึกคักทุกฮอลล์

บรรยากาศช่วงสุดสัปดาห์ของงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยังคงคึกคักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นักอ่านทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z เดินทางเข้าร่วมงานแน่นทุกฮอลล์ สะท้อนพลังของแนวคิด “Read The Legend” ที่ชวนย้อนรอยหนังสือระดับตำนาน พร้อมต่อยอดแรงบันดาลใจสู่การสร้างตำนานการอ่านบทใหม่ในแบบของตนเอง แม้จะตรงกับช่วงวันหยุดยาว แต่ประชาชนยังคงหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสือและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก คือ นิทรรศการภาพแพนด้า “หลินปิง–หลินฮุ่ย” จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี (GXNU) บูท I15 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าชมร่วมบันทึกความประทับใจลงในไดอารี ถ่ายทอดความผูกพันและความทรงจำที่มีต่อทูตสันถวไมตรีขวัญใจชาวไทย สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่กิจกรรมภายในงาน โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวและเยาวชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก
ตลอดพื้นที่การจัดงาน สำนักพิมพ์และบูทหนังสือร่วมจัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคาสูงสุดถึง 80% พร้อมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ พบปะนักเขียน และเวทีเสวนาหลากหลายประเด็น ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมยังคงคึกคักต่อเนื่อง สะท้อนบทบาทของงานสัปดาห์หนังสือฯ ในฐานะเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมหนังสือไทย และเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการอ่านให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างชัดเจน
ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มี.ค.–6 เม.ย. 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์