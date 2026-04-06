ไทยชนอินเดียเปิดสนาม 2026 บิลลีจีนฯ นักหวดสาวไม่หวั่นเจ้าภาพพร้อมสู้เต็มที่

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2569 มีการประชุมกัปตันทีม โดยมี นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ผู้จัดการทีม และ "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีมไทย ร่วมประชุมด้วย
"โค้ชเอ็กซ์" เผยผลการประชุมว่า การแข่งขันครั้งนี้ จะคัดเอาทีมอันดับ 1 กับ 2 ขึ้นไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป และ 2 ทีมที่ได้อันดับรั้งท้ายจะตกชั้นไปอยู่ กลุ่ม 2 ของโซนเอเชีย/โอเชียเนีย โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม ทุกวันจะเริ่มเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 16.30 น. ของประเทศไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ปรับกติการแข่งขันใหม่ โดยหลังจากจบคู่แรกคือ เดี่ยวมือ 2 จะต่อด้วยการแข่งขันของเดี่ยวมือ 1 ทันที ไม่มีพักเหมือนที่ผ่านมา
ในส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันแรกคือ วันที่ 7 เม.ย. 2569 ทีมชาติไทยจะเปิดสนามกับเจ้าภาพ อินเดีย ส่วน นิวซีแลนด์ จะพบกับ อินโดนีเซีย ในขณะที่ เกาหลีใต้ จะพบ มองโกเลีย โดยทุกสนาม จะเริ่มด้วยประเดี่ยว มือ 2 ต่อด้วย เดี่ยวมือ 1 และปิดท้ายด้วยประเภทคู่ แข่งขันระบบชนะ 2 ใน 3 เซต
"สำหรับแมทช์แรก พบกับอินเดีย ยอมรับว่าหนักพอสมควร แม้นักกีฬาอินเดียจะมีอันดับโลกสูงกว่าไทย แต่ก็เชื่อว่านักกีฬาไทยสู้ได้และทุกคนจะพยายามสู้เต็มที่ ฉะนั้น จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด รวมทั้งเรื่องการควบคุมอารมณ์ เพราะแข่งขันที่เซ็นเตอร์คอร์ท คาดว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะ เพราะแข่งช่วงเย็น อย่างไรก็ตาม นักกีฬาไทยพร้อมสู้ครับ" โค้ชเอ็กซ์ กล่าว
นายภุชงค์ กล่าวว่า การพบกับอินเดีย เจ้าภาพ คิดว่าโอกาสของทีมไทยอยู่ที่ 50-50 น่าจะสู้กันได้อย่างสูสี และอาจจะต้องตัดสินกันด้วยประเภทคู่ เหมือนกับศึกบิลลี่ จีน คิง คัพ ปีที่แล้ว ที่ไทยพบกับอินเดีย ส่วนการแข่งขันครั้งนี้ ตนคิดว่าสาวไทยมีโอกาสได้ลุ้นแน่นอน
ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทนนิสไทย เมื่อคืนวันที่ 5 เม.ย. 2569 นายภุชงค์ และ นายพชรพล ได้นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับของฝ่ายจัด "2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์" เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ทีมเทนนิสไทยได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น และเข้าร่วมในธีมเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทย ด้วยการสวมเสื้อลายดอก ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพี่น้องชาวไทย นอกจากนี้ ยังมีคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากอีก 5 ประเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วย ได้แก่ อินเดีย เจ้าภาพ, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้, อินโดนีเซีย และมองโกเลีย
อนึ่ง การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2569