“อริยพล-ภัทรวดี” ฉลุยก่อนรองฯ เทนนิสเยาวชนประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 18 ปี ซึ่งรุ่นนี้จะได้ครองถ้วยพระราชทาน
คู่ที่น่าสนใจ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบ 16 คน อริยพล หลีกุล จากสงขลา โชว์ความแข็งแกร่ง ในฐานะมือวาง 1 ของรายการ เอาชนะ ธชย พงษ์ภิญโญ มือวาง 13 จากขอนแก่น ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต ส่งผลให้ อริยพล ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ชนภัทร พิสุทธอานนท์ มือวาง 6 จากชลบุรี ที่ชนะ ธนธรณ์ ธวัชผ่องศรี มือวาง 10 จาก กทม. 2-1 เซต 6-3, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4
ด้านหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบ 16 คน ดาวรุ่งจากพระนครศรีอยุธยา ภัทรวดี ชนะวงศ์ มือวาง 6 ของรายการ ผ่านเข้ารอบหลังจากเอาชนะ อารีรัตน์ เดชเพชร จากสมุทรสาคร ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-4 ภัทรวดี ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ จิณห์นิภา ตราชูวณิช มือวาง 4 จากเพชรบุรี ที่ชนะ ณปภัช เสรยานนท์ จากนครศรีธรรมราช 2-0 เซต 6-0, 6-3
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายเดี่ยว รอบ 16 คน กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน (ชลบุรี) ชนะ กรวิชญ์ โตจำเริญ (ตาก) 6-0, 6-2, นราธิป เรืองศรี (ปทุมธานี) ชนะ วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กทม.) 7-5, 7-6(3), วีรวิชญ์ กำพุฒ (กทม.) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) 6-1, 6-2
แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ ปริญญา ด่านดอน (สมุทรปราการ) 6-1, 6-2, พศิน สินฉลอง (กทม.) ชนะ พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) 6-1, 6-1, ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (สมุทรปราการ) ชนะ พงศธรรม อสัมภินพงศ์ (นนทบุรี) 6-1, 6-2
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบ 16 คน ปารมี ทัดแก้ว (ยะลา) ชนะ จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล (ชลบุรี) 6-2, 6-2, จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก) ชนะ สิริน พงศ์ทองเมือง (กทม.) 6-4, 6-7(5-7) และซูเปอร์ไทเบรก 10-4, ณภัทร เทียมธรรม (ชลบุรี) ชนะ ทักษญา ตันนิติกุล (สงขลา) 6-4, 6-2
พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.) ชนะ นริศรา ชูขันทอง (ประจวบคีรีขันธ์) 6-0, 6-0, พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ กวินธิดา ชุ่มชิด (นครราชสีมา) 6-1, 6-2, ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 6-1, 6-2
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTg0MA==.html