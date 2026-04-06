หนุ่มย่าโมแชมป์สมัยที่ 11 พร้อมเหมารางวัลบุคคลวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026

การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ ลีก 2026 ประจำปี พ.ศ.2569 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา แชมป์เก่า นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ที่นำโดย กฤษฎา นิลไสว ดาวตบทีมชาติ, ธนัสถ์ บำรุงดี, บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร, แม็กซิม ชิกาลอฟ บีหลังจากรัสเซีย และ อาซิซเบ็ก คุชโครอฟ บอลเร็วทีมชาติอุซเบกิสถาน ลงดวลกับ ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-สมุทรสาคร ที่นำโดย ทากาฮิโระ โทลซากิ กัปตันทีม, อนุชิต ภักดีแก้ว, นภาเดช พินิจดี, สุวิทย์ มหาสิริโยธิน และ อเล็กซิส วิลสัน เวลาซเกซ ขาวคิวบา
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมนักตบหนุ่ม นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-18, 25-18, 25-23 ทีมนักตบหนุ่มจากเมืองโคราช คว้าแชมป์ได้อีกครั้งเป็นสมัยที่ 11 มากที่สุดในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก โดยทำได้ในปี 2026, 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, 2018, 2015, 2014, 2013 และ 2008 ซึ่งก็นับเป็นแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน ทำให้เป็นทีมแรกที่สร้างสถิตินี้ได้สำเร็จ
ด้านเกมรอบชิงอันดับ 3 ประเภททีมชาย ประเสริฐนิกรกุล ที่เกมนี้นำโดย ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ กัปตันทีม, จักรกริช ถนอมน้อย และ กิตติธัช นุวัตดี ช่วยกันตบเอาชนะ บัณฑิตเอเซีย-เมืองพล ที่เกมนี้นำโดย ธนทัต ทวีรัตน์ กัปตันทีมอดีตทีมชาติไทย, วรินทร คำชู และ นัฐพล นันทะ 3-0 เซต 25-12, 25-16, 25-11 คว้าอันดับ 3 วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ส่วน ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-สมุทรสาคร คว้ารองแชมป์อีกครั้งคว้ารองแชมป์อีกครั้ง
สรุปรางวัลบุคคลยอดเยี่ยม ประเภททีมชาย วอลเลย์บอลอาลีพ ไทยแลนด์ลีก 2026 บุญญฤทธิ์ คว้าผู้เล่นทรงคุณค่า
ตบหัวเสายอดเยี่ยม (Best Outside Hitter) ได้แก่ TAKAHIRO TOLZAKI – ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-สมุทรสาคร และ จักรกริช ถนอมน้อย - ประเสริฐนิกรกุล
ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม (Best Opposite) ได้แก่ นภาเดช พินิจดี - ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-สมุทรสาคร
ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม (Best Middle Blockers) ได้แก่ AZIZBEK KUCHKOROV - นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี และ ธนทัต ทวีรัตน์ – บัณฑิตเอเชีย - เมืองพล
เซ็ตยอดเยี่ยม (Best Setter) ได้แก่ บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร - นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม (Best Libero) ได้แก่ ธนภัทร์ เจริญสุข - นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
เสิร์ฟยอดเยี่ยม (Best Server) ได้แก่ AZIZBEK KUCHKOROV - นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
ผู้ทำคะแนนสูงสุดยอดเยี่ยม (Best Scorer) ได้แก่ จักรกริช ถนอมน้อย - ประเสริฐนิกรกุล
ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP)
ได้แก่ บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร - นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี