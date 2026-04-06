“จัสมิน” ผงาดแชมป์รุ่น 12 ปี “แทมมี่” สุดปลื้ม เทนนิส100พลัส สร้างดาวรุ่ง

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ "เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส" ร่วมกับ "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และมือ 19 ของโลก จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ 100PLUS SUPER JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 2026 โดยมีนักกีฬาฝีมือดีจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วม ณ สนาม เอแอลเอ็ม x อิมแพ็ค เทนนิส ในเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. 2569
คู่ไฮไลท์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จัสมิน มณีชยางกูร นักหวดดาวรุ่งจากสงขลา มืออันดับ 7 ของไทยในรุ่นนี้ เรียกฟอร์มเก่งออกมาเอาชนะ จาณีณ คูวิจิตรสุวรรณ จากกรุงเทพฯ มืออันดับ 13 ของไทย ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 4-0 และ 4-1 ส่งผลให้ น้องจัสมิน ได้ครองแชมป์ทันที
ทางด้านแชมป์ประเภทชายเดี่ยว ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เป็นของ คริส ทรัพย์ล้อม นักหวดจากกรุงเทพฯ ที่ในรอบชิงชนะเลิศ ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนจะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะ ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน จากกรุงเทพฯ เช่นกัน 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 2-4, 5-4(3) และซูเปอร์ไทเบรก 10-6
สรุปผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ 100พลัส ซูเปอร์ จูเนียร์ เทนนิส ทัวร์นาเมนท์ 2026 รอบชิงชนะเลิศ ของคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี (รวมชาย-หญิง) คีรินทร์ บัณฑรวิพากษ์ ชนะ ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์ 10-4, 10-5
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน (สมุทรปราการ) ชนะ ปัญญ์ สินธวณรงค์ (กรุงเทพฯ) 4-0 ส่วนหญิงเดี่ยว วชรนันท์ ตัณศิริชัยยา (กรุงเทพฯ) ชนะ อริสรา ดรุณเนตร (ฉะเชิงเทรา) 4-2
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว อรัญ องค์ชัยศักดิ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ (ฉะเชิงเทรา) 4-1 ขณะที่หญิงเดี่ยว โอลิเวีย บรังก้า (นนทบุรี) ชนะ ทาวิตา วโรกร (ฉะเชิงเทรา) 4-3(1)
หลังการแข่งขัน "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และมือ 19 ของโลก ในฐานะผู้อำนวยการการแข่งขัน เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
"แทมมี่" ยังได้กล่าวว่า ตนภูมิใจ ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสสร้างรายการให้น้องๆ นักกีฬาได้แข่งขัน และเชื่อว่าจะเป็นรายการที่ช่วยสร้างดาวรุ่งให้วงการเทนนิสของประเทศไทย นอกจากนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้น ทั้ง 100พลัส, ASICS, อุปกรณ์เทนนิส Head, Supersports, Pharmica และ Vistra
อนึ่ง บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ "เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส" ได้ร่วมกับ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ จัดการแข่งขันเทนนิสมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตอกย้ำนโยบายของ 100พลัส ที่ต้องการปลุกกระแสและมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาของประเทศไทย