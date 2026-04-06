“จัสมิน” ผงาดแชมป์รุ่น 12 ปี “แทมมี่” สุดปลื้ม เทนนิส100พลัส สร้างดาวรุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ "เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส" ร่วมกับ "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และมือ 19 ของโลก จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ 100PLUS SUPER JUNIOR TENNIS TOURNAMENT 2026 โดยมีนักกีฬาฝีมือดีจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วม ณ สนาม เอแอลเอ็ม x อิมแพ็ค เทนนิส ในเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. 2569

คู่ไฮไลท์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จัสมิน มณีชยางกูร นักหวดดาวรุ่งจากสงขลา มืออันดับ 7 ของไทยในรุ่นนี้ เรียกฟอร์มเก่งออกมาเอาชนะ จาณีณ คูวิจิตรสุวรรณ จากกรุงเทพฯ มืออันดับ 13 ของไทย ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 4-0 และ 4-1 ส่งผลให้ น้องจัสมิน ได้ครองแชมป์ทันที

ทางด้านแชมป์ประเภทชายเดี่ยว ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เป็นของ คริส ทรัพย์ล้อม นักหวดจากกรุงเทพฯ ที่ในรอบชิงชนะเลิศ ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนจะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะ ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน จากกรุงเทพฯ เช่นกัน 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 2-4, 5-4(3) และซูเปอร์ไทเบรก 10-6

สรุปผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ 100พลัส ซูเปอร์ จูเนียร์ เทนนิส ทัวร์นาเมนท์ 2026 รอบชิงชนะเลิศ ของคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี (รวมชาย-หญิง) คีรินทร์ บัณฑรวิพากษ์ ชนะ ศิรวรรฒณ์ จันทรวิโรจน์ 10-4, 10-5

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน (สมุทรปราการ) ชนะ ปัญญ์ สินธวณรงค์ (กรุงเทพฯ) 4-0 ส่วนหญิงเดี่ยว วชรนันท์ ตัณศิริชัยยา (กรุงเทพฯ) ชนะ อริสรา ดรุณเนตร (ฉะเชิงเทรา) 4-2

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว อรัญ องค์ชัยศักดิ์ (กรุงเทพฯ) ชนะ ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ (ฉะเชิงเทรา) 4-1 ขณะที่หญิงเดี่ยว โอลิเวีย บรังก้า (นนทบุรี) ชนะ ทาวิตา วโรกร (ฉะเชิงเทรา) 4-3(1)

หลังการแข่งขัน "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และมือ 19 ของโลก ในฐานะผู้อำนวยการการแข่งขัน เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

"แทมมี่" ยังได้กล่าวว่า ตนภูมิใจ ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสสร้างรายการให้น้องๆ นักกีฬาได้แข่งขัน และเชื่อว่าจะเป็นรายการที่ช่วยสร้างดาวรุ่งให้วงการเทนนิสของประเทศไทย นอกจากนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้น ทั้ง 100พลัส, ASICS, อุปกรณ์เทนนิส Head, Supersports, Pharmica และ Vistra

อนึ่ง บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ "เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส" ได้ร่วมกับ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ จัดการแข่งขันเทนนิสมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตอกย้ำนโยบายของ 100พลัส ที่ต้องการปลุกกระแสและมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาของประเทศไทย
“จัสมิน” ผงาดแชมป์รุ่น 12 ปี “แทมมี่” สุดปลื้ม เทนนิส100พลัส สร้างดาวรุ่ง
“จัสมิน” ผงาดแชมป์รุ่น 12 ปี “แทมมี่” สุดปลื้ม เทนนิส100พลัส สร้างดาวรุ่ง
“จัสมิน” ผงาดแชมป์รุ่น 12 ปี “แทมมี่” สุดปลื้ม เทนนิส100พลัส สร้างดาวรุ่ง
“จัสมิน” ผงาดแชมป์รุ่น 12 ปี “แทมมี่” สุดปลื้ม เทนนิส100พลัส สร้างดาวรุ่ง