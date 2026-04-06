“เดช-เดชณรงค์” คว้าแชมป์เพาะกายมิสเตอร์ไทยแลนด์ครั้งแรก

การแข่งขัน กีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มิสเตอร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 46 มิสไทยแลนด์ บอดี้บิวดิ้ง ครั้งที่ 22 มิสฟิตเนส ไทยแลนด์ ครั้งที่ 23 และมิสเตอร์ฟิตเนส ไทยแลนด์ ครั้งที่ 22 ที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา เข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้าย
ในวันสุดท้าย ได้รับเกียรติจาก นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย สาลี่ สว่างสุข อุปนายกสมาคมฯ, รองศาสตราจารย์วิสูตร กองจินดา อุปนายกสมาคมฯ, บุญชัย แซ่แต้ เลขาธิการสมาคมฯ, พลภัทร เขตโพธิ์ทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก สมาคมฯ, ธวัช ศิริศรี กรรมการบริหารและนายทะเบียน สมาคมฯ, พิชิต วัฒนสานติ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ, และ นายกองตรี ดร. ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปรึกษา สมาคมฯ สำหรับรายการนี้ นักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2569
ผลวันสุดท้าย ที่มีการแข่งขัน 8 รุ่น และมีการแข่งขันแชมป์ออฟแชมป์ ที่คัดแชมป์เพาะกายทั้ง 6 รุ่นมาแข่งขันกัน ปรากฏว่า แชมป์ตกเป็นของ “เดช” เดชณรงค์ ประเทศ อดีตทีมชาติ อายุ 29 ปี แชมป์เยาวชนโลกปี 2019 (กายวี่) ที่คว้าแชมป์เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.ได้สำเร็จ แต่ปีนี้สามารถคว้าแชมป์ออฟแชมป์เป็นมิสเตอร์ไทยแลนด์ ปี 2026 เป็นครั้งแรก
ส่วน เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.ที่ 2 ชัยกฤต ปรัชญากิตติ (มัสคิวลาร์ แลร์), ที่ 3 อดิศักดิ์ แก่นเสาร์ (สมคิดยิมแอนด์ฟิตเนส), ที่ 4 พรเทพ สุขเกษม (ค่ายวี เอ็ม ยิม) ที่ 5 กฤตคุณ ภู่กรวัฒน์ (ทีเอ็มที โปรสปอร์ต)
เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ที่ 1 มูฮัมมัด สะพะพันธ์ (ช้างยิมโคราช) คว้าแชมป์ครั้งแรกด้วยการล้มทีมชาติ, ที่ 2 ป๊อก-ธนกฤต ประจันตะเสน ทีมชาติ มิสเตอร์ไทยแลนด์ ปี 2024 แชมป์เพาะกายอาเซียนและมิสเตอร์อาเซียนปี 2024, ที่ 3 สายฟ้า เสนีวงค์ (สมคิดยิมแอนด์ฟิตเนส) ที่ 4 ชัยวัฒน์ น้อยพันธุ์ (ช้างยิมโคราช), ที่ 5 พชธกร ทองศรี (ช้างยิมโคราช)
เพาะกาย เยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปีทั่วไป ที่ 1 เปา-ศิรวิทย์ เธียรถาวร (ช้างยิมโคราช), ที่ 2 เจตต์สุวรรณ์ เปรมศิริปภา (ช้างยิมโคราช), ที่ 3 วุฒิชัย ราชสัก (ค่าย วี เอ็ม ยิม), ที่ 4 วงศกร สุวรรณเพชร (ชมรมเพาะกายปัตตานี) ที่ 5 จิรายุ เจียมสุภา (ค่ายวี เอ็ม ยิม)
เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.ที่ 1 กูดูรีมัน สามะอาลี (ชมรมเพาะกายปัตตานี), ที่ 2 อภิสิทธิ์ ศรีผักแว่น (ช้างยิมโคราช), ที่ 3 นพพร เพลย์นิกร (พิษณุโลก ยิม ลาย พีที), ที่ 4 กิตติพศ นาคแดง (นาร์แล็บส์), ที่ 5 วีระยุทธ สังข์ทอง (ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส จ.ประจวบคีรีขันธ์)
เพาะกาย ชาย มาสเตอร์อายุ 45 ปีขึ้นไป ที่ 1 วีระ อันธิชัย (นาร์แล็บส์), ที่ 2 ณธกร อาบสุวรรณ์ (ช้างยิมโคราช), ที่ 3 ไชยธนงค์ เสียงล้ำ (นาว เวย์ โปรตีน), ที่ 4 เด่น พลอยเพ็ชร (ค่ายวี เอ็ม ยิม), ที่ 5 บุญทัน อยู่สุข (ค่ายสว่างสุขยิม)
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. ที่ 1 อร-อรอนงค์ อินทร์แก้ว (พัด'ลุง ยิม) ทีมชาติ แชมป์โลก สปอร์ตฟิสิคหญิง ปี 2022 คว้าแชมป์ครั้งแรก หลังจากรอมา 10 ปี, ที่ 2 ธวัลหทัย ตังคนานนท์ (ค่าย วี เอ็ม ยิม), ที่ 3 กนกอร ทองโอ (ช้างยิม โคราช), ที่ 4 รัตนา อมรวัฒน์ (ช้างยิมโคราช), ที่ 5 พิมพ์ชนก อัตถาชน (ซัคเซสยิม)
โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 162 ซม.ที่ 1 นวลนารา อารมย์เสรี (นาร์แล็บส์), ที่ 2 ลัดดาพร เหล็งสุดใจ (แพชชั่น ยิม โคราช), ที่ 3 ยุพยง รักเสียง (เพาะกายชลบุรี), ที่ 4 มาริสา กิ่งไผ่กลาง (ช้างยิมโคราช), ที่ 5 จุไรรัตน์ แจ้งเศรษฐ์ (กายวี่)
รางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้แก่ ที่ 1 นาร์แล็บส์ 290 คะแนน, ที่ 2 ช้างยิมโคราช 245 คะแนน, ที่ 3 ค่าย วี เอ็ม ยืม 140 คะแนน, ที่ 4 กายวี่ 120 คะแนน, ที่ 5 นาว เวย์ โปรตีน 90 คะแนน
ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากจบรายการนี้ ในปีนี้ จะมีโปรแกรมแข่งขันโร้ดทู มิสเตอร์ ไทยแลนด์ ปี 2570 อีก 3 สนาม จะเริ่มจากกรุงเก่า คลาสสิค ครั้งที่ 9 ที่จ.พระนครศรีอยุธยา เดือนพ.ค. ต่อด้วย โคราช คลาสสิค เดือนธ.ค. และ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ เดือนม.ค.ปีหน้า นอกจากนี้ อาจจะมี รายการ หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย ที่กำลังรอดูทั้งเรื่องงบประมาณ และพิจารณาว่า ปีนี้ จะจัดการแข่งขันหรือไม่ โดยจะรอหารือกันอีกครั้ง
“จากการที่ทางมาเลเซีย ที่เป็นเจ้าภาพเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2026 ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค.2569 ที่ ประเทศมาเลเซีย ได้มี ทีโอ เชา ตัว ที่ปรีกษาเลขาธิการ สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เป็นตัวแทนมาชมการแข่งขันรายการนี้ ทำให้มีการหารือกันว่า ไทยและมาเลเซีย จะจัดแมตช์พิเศษ ระหว่าง ทีมสโมสรจาก 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของไทย แข่งขันกับ 4 รัฐภาคเหนือ ของมาเลเซีย ได้แก่ ปะลิส กลันตัน ปินัง เคดาห์ ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ในช่วงเดือนม.ค.ปีหน้า ซึ่งรายการนี้ จะเข้าประชุมของสหพันธ์เพาะกายแห่งเอเชีย เพื่อกำหนดเรื่องรายละเอียด และขอการรับรองจากทางสหพันธ์ฯ ให้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ”
ด้าน พนา สุทธิเนียม (พัด'ลุง ยิม) วัย 47 ปี คุณพ่อ “น้องทับทิม” ณัฐรดี สุทธิเนียม วัย 21 ปี ที่พิการแขนขวาตั้งแต่กำเนิด แล้วโดน “แบงค์” ยศกร ยอดสลุง บูลลี่ เข้าร่วมการแข่งขันแต่ตกรอบคัดเลือก ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ที่คัดแค่ 5 คนในรุ่นสปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม.
พนา สุทธิเนียม กล่าวว่า “เล่นเพาะกายมาเกือบ 20 ปี แข่งปีนี้ เป็นครั้งแรก เริ่มจากได้แชมป์ไทยแลนด์ โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 2026 จนได้สิทธิ์มาแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งยอมรับว่าโหดมาก ทำให้ไม่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
ตอนนี้ ตั้งใจแข่งเพาะกายเรื่อยๆ ที่ได้มาแข่งเพาะกายรายการนี้ เพราะมี พี่บ่าวไข่เจียว-เอกพลชด์สร สุขทอง นักกีฬาทีมชาติแชมป์โลก เป็นไอดอลของผม ตอนนี้อยู่เกาะสมุย และไปเห็น พี่บ่าวไข่เจียว แข่งขัน ทำให้ ผมมีไฟ ทั้งๆ เกือบจะเลิกเล่นแล้ว จึงมาสมัครเป็นลูกศิษย์ และอยากจะเจริญรอยตามพี่บ่าวไข่เจียว ส่วนเรื่องของน้องทับทิมที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ นั้น อยากจะให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นๆ เพราะผมอดทนมานานมากแล้ว”