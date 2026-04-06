“เจน ปิยะทัต” กางแผนชิงผู้ว่าการกกท. ชูปฏิรูปพาสปอร์ตนักกีฬา-ปลดล็อกกฎหมายสนุกเกอร์

นายเจน ปิยะทัต ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนนูลาร์ และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยวิสัยทัศน์ล่าสุดในการเสนอตัวชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยเน้นย้ำภารกิจหลักไม่ใช่เพียงการบริหารจัดการ แต่คือการเป็น “พี่เลี้ยง” ที่เข้าไปแก้ไขอุปสรรคหน้างานให้นักกีฬาไทยอย่างเป็นรูปธรรม
นายเจน ระบุว่า จากการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ตนได้หารือกับผู้ฝึกสอนระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ “โค้ชโอม”, “โค้ชเป้” และ “โค้ชท้อป” พบปัญหาสำคัญที่ถูกมองข้ามมานาน คือเรื่อง “หนังสือเดินทาง (Passport) ของนักกีฬาและโค้ช”
ปัจจุบันนักกีฬาไทยใช้พาสปอร์ตสีน้ำเงิน (เล่มข้าราชการ) ซึ่งเดินทางได้ 86 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่กลับมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี ซึ่งในทางปฏิบัติใช้เดินทางจริงได้เพียง 6 เดือน เนื่องจากระเบียบสากลที่พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนแข่งขันในระดับนานาชาติ
“หากผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าการ กกท. ผมจะผลักดันให้พาสปอร์ตสีน้ำเงินของนักกีฬาและโค้ชมีอายุใช้งานเพิ่มเป็น 4-5 ปี เพื่อลดภาระและข้อจำกัดในการเดินทาง นอกจากนี้ ผมมีแผนจะเสนอให้ นักกีฬาระดับแชมป์โลกของไทย ได้รับสิทธิ์ถือพาสปอร์ตทางการทูต (เล่มสีแดง) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นเกียรติในฐานะตัวแทนประเทศอย่างแท้จริง เช่น ‘เมย์’ รัชนก อินทนนท์, ‘บาส’ เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ‘โปรจีน’ อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงเบอร์ 1 ของโลก รวมถึงนักกีฬาในชนิดอื่นๆ อย่าง ‘เอฟวัน’ เทพไชยา อุ่นหนู ซึ่งคนเหล่านี้คือทูตวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงมหาศาลให้ชาติ” นายเจน ปิยะทัต กล่าว
นอกจากเรื่องสวัสดิการเดินทาง นายเจน ปิยะทัต ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางกฎหมาย โดยเฉพาะกีฬาสนุกเกอร์ที่ยังคงติดข้อจำกัดของ พรบ. การพนัน ประเภทข.2478 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่กีฬาอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ของวงการสนุกเกอร์เมืองไทย จึงทำให้เกิด ต๋อง 2-3-4 ไม่ได้ ด้วยเหตุข้อจำกัดของอายุที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าสถานที่โต๊ะสนุกเกอร์โดยพร้อมจะใช้ประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่มี ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดนี้อย่างจริงจัง
“สุดท้ายบทบาทของผู้ว่าการ กกท. ยุคใหม่ ต้องไม่ใช่แค่ผู้อนุมัติงบประมาณ แต่ต้องเป็นพี่เลี้ยงที่เข้าใจ เข้าถึง และแก้ปัญหาให้นักกีฬาได้จริง ผมพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการคลุกคลีในวงการกีฬามายาวนาน เข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน” นายเจน ปิยะทัต กล่าวทิ้งท้าย