ยัดห่วงจับมือเอสโคล่าจัด 3×3 ยูลีก ตอบกระแสคนรุ่นใหม่ปูพรมทั่วประเทศ

“เอส โคล่า” เปิดสนาม est AWESOME PLAYGROUND ขับเคลื่อน Passion คนรุ่นใหม่ และจับมือร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เปิดสนามยัดห่วง 3x3 รายการใหญ่ “est Cola 3x3 U-LEAGUE 2026” เปิดรับ หนุ่มสาวมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท แข่งขันทั่วประเทศ สมัครได้แล้ววันนี้
"เฮียต่าย" นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้จับมือกับเอส โคล่า สานต่อกระแสนิยมบาสเกตบอล 3 x 3 ที่่กำลังได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในระดับ หนุ่มสาวมหาวิทยาลัย โดยจะจัดการแข่งขัน est Cola 3x3 Basketball U-LEAGUE 2026” โดยรายการนี้ทาง“เอส” มุ่งเป้าเดินหน้าขับเคลื่อน PASSION คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็น AWESOME PLAYGROUND พื้นที่ปล่อยของของสายซ่า ให้ทุกคนได้โชว์ความ AWESOME ในแบบตัวเองชวนเด็กมหาวิทยาลัยรวมทีมโชว์สกิล ลุ้นแชมป์ระดับประเทศ พร้อมโอกาสไปลุยสนามการแข่งขันนานาชาติ และชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท นายนิพนธ์ กล่าว
สำหรับ ทัวร์นาเมนต์นี้ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งไฮไลต์ปีนี้มีทั้งหมด 5 สนาม จัดเต็มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2569 เปิดรับนักกีฬามหาวิทยาลัยทั้งชายและหญิง ในรูปแบบการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2569 ก่อนปิดเกมด้วยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ พร้อมเสิร์ฟความมันส์ด้วยศิลปินและนักกีฬาทีมชาติ รวมถึงโซนกิจกรรม AWESOME PLAYGROUND ให้ซ่ากันเต็มแม็กซ์
รายละเอียดการรับสมัครและแข่งขันของรอบคัดเลือกแต่ละภูมิภาคมีดังนี้ กทม. / ภาคกลาง / ภาคตะวันออก
เปิดรับสมัคร: 1 – 28 เม.ย. 2569 แข่ง: 13 พ.ค. 2569 ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัคร: 1 เม.ย. – 27 พ.ค. 2569 แข่ง: 16 มิ.ย. 2569 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
, ภาคใต้ รับสมัคร: 1 เม.ย. – 27 พ.ค. 2569 แข่ง: 24 มิ.ย. 2569 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาคเหนือ รับสมัคร: 1 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2569
แข่ง: 1 ก.ค. 2569 ที่ จ.เชียงใหม่ (สถานที่แจ้งให้ทราบในภายหลัง) สมัครได้ที่ www.bsatthai.org หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebook: est Cola