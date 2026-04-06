ปิดฉากสุดมัน “เจ็ตสกี หนองคาย กรังปรีซ์ 2026”

อคิน นิพัทธเจริญ ม้ามืด บอย” สุภทัต ฟูตระกูล ทำเฟอร์เฟคเกมส์ “พอช” กีรติกร ผิวงาม ควงคู่ “พูน” เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ คว้าแชมป์รุ่นยักษ์ระดับมืออาชีพสุดมันส์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026” หรือ ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ที่ระเบิดความมันส์ในวันที่ 2-5 เมษายน 2569 นี้ ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย
แชมป์เปี้ยนชิพส์เดย์ ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ซึ่งระเบิดความมันส์ติดต่อกัน 4 วันรวด ระหว่างวันพฤหัสที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 นี้ ที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย ปอดแห่งสำคัญของภาคอีสาน ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการแข่งขันฯ สุดยิ่งใหญ่
วันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก และ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับมืออาชีพ WGP#1
●PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN บอย” #45 สุภทัต ฟูตระกูล จากทีม 45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW แชมป์ประเทศไทย 5 สมัยซ้อน และแชมป์โลกเวิลด์คัพ 3 สมัยซ้อน “คิงส์ออฟ 1100 Open” หายจากอาการบาดเจ็บ กลับมาโชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาสให้แฟน ๆ ชาวหนองคายได้ชม หลังทำ เฟอร์เฟคเกมส์ เก็บ 180 คะแนนเต็ม กลับมาอยู่ในเส้นทางไล่ล่าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ 6
●#639 อคิน นิพัทธเจริญ นักแข่งดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นชั้นมาจากคลาส WGP#2 (กึ่งอาชีพและสมัครเล่น) จากทีม RIVAL FACTORY RACING กลายเป็นม้ามืด หักปากกาเซียน ล้มแชมป์ประเทศไทยคนปัจจุบัน อย่าง #T19 อานนท์ หงษ์กลาง จากทีม BANGKOK CLUB by FAST POWERSPORT THAILAND คว้าแชมป์ในรุ่นเรือยืนอาชีพที่แรงและเร็วที่สุด PRO-AM SKI GRAND PRIX สนามที่ 1 เมืองหนองคาย อย่างสุดมันส์!!!
●SPORT GP รุ่นเรือกึ่งนั่งกึ่งยืนที่โฉบเฉี่ยวที่สุด #T8 กีรติกร ผิวงาม จากทีม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND x MRC POS PZ SHOP SAMUT SAKHON ดีกรีแชมป์ประเทศไทย ปี 2023 กลับมาขอทวงบัลลังค์แชมป์ประเทศไทยในปีนี้คืน หลังโชว์ฟอร์มโหดให้แฟน ๆ ชาวหนองคายได้ชม เก็บ 173 คะแนน คว้าแชมป์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026”
●รุ่นไฮไลท์ประจำวันนี้คือ PRO RUNABOUT 2000 GP : ในรุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลก เป็นการแบทเทิลกันระหว่าง แชมป์เก่า “พูน” #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ทีม PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM กับเจ้า “แชมป์จอมพลัง” #142 กษิดิศ ธีระประทีป จากทีม FKT CONCRETE หลังจากผลัดกันแพ้ ชนะกันคนละโมโต มี 108 คะแนน เท่ากัน ต้องมาตัดสินแชมป์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026” กันในไฟนอลโมโต ซึ่ง เจ้า “แชมป์จอมพลัง” #142 กษิดิศ ธีระประทีป โชคร้ายเรือพังระหว่างเกมส์ ส่งให้ “พูน” #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครอง
สนามเปิดฤดูกาล ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย TOYOTA GAZOO RACING, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Freedom Racing, Siam Watercraft, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, จังหวัดหนองคาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, เทศบาลตำบลวัดธาตุ, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย, การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
