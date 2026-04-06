ปืนสั้นคาร์ไบน์นานาชาติ จัดแข่งครั้งแรกในไทย รณยุทธฯปลื้มแม่นเป้า 5 ชาติชิงชัยคึกคัก

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธและ ปืนสั้นคาไบน์รณยุทธ (PCC) นานาชาติ รายการ "THPSA Shotgun& PCC championship 2026" ที่สนามแข่งขันยิงปืนรณยุทธ ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-6 เม.ย.69 โดยการแข่งขันปืนลูกซองมีนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวน 135 คน และ ปืนสั้นคาไบน์ PCC จำนวน 83 คน จาก 5 ชาติ ประกอบด้วย จีน, ฟิลิปปินส์, แอฟริกาใต้, เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง และประเทศไทย
สำหรับการแข่งขันปืนสั้นคาไบน์รณยุทธ (PCC) ถือว่าเป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยได้จัดแข่งในระดับนานาชาติโดยผลแข่งขันมีดังนี้
ประเภทโอเวอร์ออล ชาย แชมป์เป็นของ นาย วัชรพล เจริญเดชกุล ขณะที่แชมป์โอเวอร์ออล หญิง เป็นของร.ต.อ.หญิงพัชรินทร์ อินหอม ประเภท ซูเปอร์ ซีเนียร์ ชนะเลิศนายนันทวัฒน์ เทียนเชษฐกุล และ ประเภทซีเนียร์ ชนะเลิศ นายฉัตรชัย ณ บางช้าง
ขณะที่การแข่งขันปืนลูกซอง ซึ่งเป็นสนามเก็บคะแนนคัดตัวทีมชาติไทยสนามสุดท้าย เพื่อคัดตัวนักกีฬาไปแข่งชิงแชมป์โลก 2026 ที่ประเทศกรีซ ในเดือนกันยายนนี้
ส่วนผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศในแต่ละรายการ มีดังนี้ ประเภทโอเพ่น ชาย นายอนุรักษ์ ดีวาจิน, หญิง นางสาวพิมพ์มาดา เลิศไกร, ประเภทสแตนดาร์ด ออโต้ ชาย นายปองพล กุลชัยรัตนา, หญิง นางสาวนฏกร ประมายันต์, ประเภทสแตนดาร์ด แมนน่วล ชาย นายวิษณุ พวงลำเจียก, หญิง ผศ.ดร.นฏกร ประมายันต์, ประเภทโมดิฟายด์ ชาย นายพีรณัฐ ตันไพเราะห์, หญิง นางสาวธนาวดี เพิกแย้ม
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคม ในฐานะรักษาการผู้จัดการทีมลูกซองทีมชาติไทย ในศึกชิงแชมป์โลก 2026 กล่าวว่า สมาคมฯได้จัดแมตช์คัดตัวมา 7 แมตช์ เราจะเอาคะแนนที่ดีที่สุด 4 แมตช์ และยังต้องผ่านเกณท์คะแนนที่ทางสมาคมกำหนดด้วย โดยตลอดการคัดตัวได้เห็นถึงความทุ่มเทฝึกซ้อมและการมีส่วนร่วมของนักกีฬา สมาคมฯคาดว่าเราจะทำผลงานได้ดีกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2023 ที่ผ่านมา สำหรับผลการคัดตัวสมาคมฯจะประกาศรายชื่อนักกีฬาลูกซองทีมชาติภายในสัปดาห์หน้า
"ส่วนการแข่งขันปืนสั้นคาร์ไบน์ PCC ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สมาคมฯได้รับการรับรองให้จัดการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันประเภทนี้เป็นการแข่งขันที่เริ่มจะมีประชากรนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในคราวนี้เรามีนักกีฬาเข้าร่วมถึง 82 คน นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สมาคมฯหวังว่ากีฬายิงปืนประเภทนี้จะเป็นอีก 1 ชนิดกีฬาที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต" นายชลิตรัตน์ กล่าว