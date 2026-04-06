รางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุดรายการ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น

นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานกรรมการบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ และผู้บริหารจากสิงห์คอร์เปอเรชั่น มอบรางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยม “ศุภพร มาพึ่งพงศ์” ให้กับ ปรานต์ พูลเพิ่ม นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีสุดในการแข่งขัน “สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2026” ณ สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้การแข่งขันออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการ "สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท และคะแนนสะสมอันดับโลก แข่งขันระหว่างวันที่ 2-5 เมษายนที่ผ่านมา ณ สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 6,561 หลา พาร์ 70 โดยแชมป์เป็นของ โจนาธาน วิโจโน่ นักกอล์ฟจากอินโดนีเซีย ที่ชนะ อมรินทร์ กรัยวิเชียร โปรหนุ่มดาวรุ่งของไทย ในการเพลย์ออฟครั้งที่สาม