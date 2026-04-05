แฝด “ซิกต์” ธนวิชญ์ + น้ำฝน” กมลวรรณ คว้าแชมป์สุดมันส์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026”

แฝดสายฟ้า “ซิกต์” ธนวิชญ์ โมลี และ“น้ำฝน” กมลวรรณ เนินหงษ์ คว้าแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศอย่างสุดมันส์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026” หรือ ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ที่ระเบิดความมันส์ในวันที่ 2-5 เมษายน 2569 นี้ ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย
รอบชิงชนะเลิศ ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ซึ่งระเบิดความมันส์ติดต่อกัน 4 วันรวด ระหว่างวันพฤหัสที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 นี้ ที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย ปอดแห่งสำคัญของภาคอีสาน ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการแข่งขันฯ สุดยิ่งใหญ่
วันนี้มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก และ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ พร้อมทั้งได้ร่วมชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับมืออาชีพ WGP#1
●PRO-AM SKI STOCK : แฝดสายฟ้า “ซิกต์” #T30 ธนวิชญ์ โมลี จากทีม FLAMINGO JET SKI TEAM แชมป์เวิลด์ซีรีส์ 3 สมัยปี คนปัจจุบัน ถึงแม้จะพลาดท่าเข้าที่ 2 ในไฟนอลโมโต แต่ผลงานในโมโตที่ 1 เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทำให้มีคะแนน 113 คะแนน คว้าแชมป์ สนามที่ 1 เมืองหนองคายไปครอง
●NOVICE WOMEN RUNABOUT SPARK STOCK : ในรุ่นนี้เป็นการขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันของ #917 ลัลลณา ดวงโพธ์ิพิมพ์ และ “น้ำฝน” #T159 กมลวรรณ เนินหงษ์ เพื่อนร่วมทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL ซึ่งปรากฎว่า ผลัดกันแพ้ชนะ คนละโมโต #917 ลัลลณา ดวงโพธ์ิพิมพ์ ปาดหน้าเก็บโมโตที่ 1 ไปก่อน แต่ #T159 กมลวรรณ เนินหงษ์ มาทวงคืนในโมโตที่ 2 ทั้งคู่มี 113 คะแนนเท่ากัน แต่ #T159 กมลวรรณ เนินหงษ์ ขึ้นโพเดี้ยมคว้าแชมป์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026” ตามกฎใครทำผลงานในโมโตสุดท้ายได้ดีที่สุด คือผู้ชนะ
สนามเปิดฤดูกาล ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย TOYOTA GAZOO RACING, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Freedom Racing, Siam Watercraft, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, จังหวัดหนองคาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, เทศบาลตำบลวัดธาตุ, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย, การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2569 ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย ได้ทาง :
Facebook : สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ TJSBA
Website : https://jetskiprotour.com
Facebook : jetskiprotour
Youtube : Jetski Protour
Instagram : jetski_protour
Tiktok : jetski_protour