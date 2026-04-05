ม.เกษตรศาตร์เตรียมจัดเวทีเสวนากระทรวงการกีฬา โจทก์ที่ท้าทาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญแฟนกีฬาร่วมฟังเสวนาวิชาการ "กระทรวงการกีฬา โจทก์ที่ท้าทาย" ในวันที่ 8 เมษายน เวลา 9.30 - 12.00 น. ที่ห้อง auditorium 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โดยผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ มี 1.รศ.มล.ปาณสาร หัสดินทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย, ผศ.ดร.พิเชษฐ เกิดวิชัย ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.ศิริเชษฐ์ พูลทิพายนนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ท แห่งประเทศไทย และภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวทีดำเนินรายการโดย ดร.สุเมต สุวรรณพรหม วิศวกรระดับ 11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนักจัดรายการวิทยุ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมระหว่างการเสวนาสามารถที่จะสแกน QR code ลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น