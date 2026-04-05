“ปลื้ม-ศุภกร” ควง “เพลง-จินตรามณฑ์” ซิวแชมป์ฟิตเนสประเทศไทย

การแข่งขัน กีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มิสเตอร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 46 มิสไทยแลนด์ บอดี้บิวดิ้ง ครั้งที่ 22 มิสฟิตเนส ไทยแลนด์ ครั้งที่ 23 และมิสเตอร์ฟิตเนส ไทยแลนด์ ครั้งที่ 22 ที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 4 เม.ย.2569 แข่งขันวันแรก พิธีเปิดมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
สำหรับรายการนี้ นักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2569 โดยผลวันแรก ที่มีการแข่งขัน 8 รุ่น มีผลดังนี้
ฟิตเนส ชาย รุ่นทั่วไป ที่ 1 ปลื้ม-ศุภกร อนุสัตย์ (ศรีสมพงษ์ ยิม) อายุ 17 ปี นักเรียน ม.6 รร.ประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม คว้าแชมป์ครั้งแรก, ที่ 2 ฮีโร่-พีรดนย์ ชาลี (กองทัพอากาศ) พี่ชายฝาแฝด อายุ 13 ปี ลูกชาย ครูแต-ศิริพร ศรช่วย ทีมชาติ, ที่ 3 กิตติพันธ์ ขันทอง (นาว เวย์ โปรตีน), ที่ 4 ธีรศานต์ ชื่นอารมณ์ (ราชนาวี), ที่ 5 โมเดล-พีรวิชญ์ น้องชายฝาแฝด อายุ 13 ปี ลูกชาย ครูแต-ศิริพร ศรช่วย ทีมชาติ
ฟิตเนส หญิง รุ่นทั่วไป ที่ 1 เพลง-จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ (กายวี่) ทีมชาติ วัย 17 ปี ได้แชมป์ครั้งแรก, ที่ 2 เนย-กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์ (ชมรมกีฬาเพาะกาย จ.พิษณุโลก) อายุ 12 ปี, ที่ 3 ปริ่ม-บารมี สีจันทร์ อายุ 14 ปี น้องสาว ปลายฝน-กันติชา สีจันทร์ แชมป์โลกและแชมป์เอเชีย, ที่ 4 บูเก้-รัตนสิริ จันทร์กรุง อายุ 8 ปี ลูกสาวเอกรัตน์ จันทร์กรุง อดีตนักยิมนาสติกทีมชาติ น้องชายของเอกราช จันทร์กรุง อดีตนักยิมนาสติกทีมชาติ, ที่ 5 เบญญาภา สมบัติรัตนากร (กายวี่) อายุ 12 ปี
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. ที่ 1 มิก-นพรัตน์ บุญประกอบ (นาร์แล็บส์) แชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ที่เพิ่งกลับมาแข่งขันได้ 2 ปี คว้าแชมป์ครั้งแรก, ที่ 2 จักรวาล เปลา (ชมรมเพาะกาย สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่), ที่ 3 ธนพัฒน์ แสงสินธ์ (เมนทอร์ ยิม), ที่ 4 วัชรชัย จันทรส (ฮิวแมน สตรอง), ที่ 5 เพชรายุธ แก้วทอง (นาร์แล็บส์)
รุ่นสปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม.ในรอบคัดเลือก มี พนา สุทธิเนียม (พัด'ลุง ยิม) คุณพ่อ “น้องทับทิม” ณัฐรดี สุทธิเนียม วัย 21 ปี ที่พิการแขนขวาตั้งแต่กำเนิด แล้วโดน แบงค์-ยศกร ยอดสลุง บูลลี่ เข้าร่วมการแข่งขันแต่ตกรอบคัดเลือก ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ที่คัดแค่ 5 คน
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. ที่ 1 วรวัฒน์ ประจันตะเสน (เวกัสยิม), ที่ 2 วราพรรธน์ สิงห์สถิตย์ (หทัยราษฎร์ยิม), ที่ 3 นัฐพล พลจารย์ (ยิมพี่ก้อง), ที่ 4 ณัฐพงษ์ จันตา (ดรากอนฟลาย ฟิตเนส สัตหีบ)
แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม. ที่ 1 อภิวัฒน์ ศรีระวัฒน์ (ค่าย วี เอ็ม ยิม), ที่ 2 ศิรวิชญ์ บุญสิงห์ (ยิม คอนเซปต์ ระยอง), ที่ 3 โกเมศ แก้วจันทร์ (กองทัพอากาศ), ที่ 4 ปิยะ สิมานุรักษ์ (ค่าย วี เอ็ม ยิม), ที่ 5 ธัญญชล รสชื่น (ค่ายเพาะกายจ.จันทบุรี)
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.ที่ 1 ณัฐชัย คงฉ่ำ (นาร์แล็บส์), ที่ 2 สิทธิศักดิ์ วงษานนทเดช (นาร์แล็บส์), ที่ 3 กันตพงศ์ ภู่พันธ์ศรี (เมนทอร์ ยิม), ที่ 4 สรรภัส ทาคำ (ท็อป ยิม), ที่ 5 นัฐพร ส่งเสริม (กายวี่)
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.ที่ 1 เกษบุรินทร์ เนตรภักดี (นาว เวย์ โปรตีน), ที่ 2 สิทธิพร ระลึก (นาร์แล็บส์), ที่ 3 เอกอนันต์ นันท์วีรวัฒน์ (ค่าย วี เอ็ม ยิม),ที่ 4 ณัฐชนน กำจร (ชมรมเพาะกาย จ.ศรีสะเกษ), ที่ 5 เกียรติฯศักดิ์ มาลาทอง (กายวี่)
แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทั่วไป ที่ 1 ภานุชนาฏ ค้าแวน (ทีเอ็มที โปรสปอร์ต), ที่ 2 มนัสนันท์ อรรณพวรรณ (เรียล ยิม กรุ๊ป), ที่ 3 กัลยกร ลัทธิ (ทีเอ็มที โปรสปอร์ต), ที่ 4 จันจิรา ดีสะท้าน (แอคทีฟ ยู โซไซตี้ ฟิตเนส), ที่ 5 ธามน อิสรานันทกุล (ชมรมเพาะกายและฟิตเนสจ.ระยอง)
ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ ถือว่าคึกคักไม่แพ้ปีที่ผ่านมา โดยมีนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า 200 คน จาก 54 ทีม ทุกคนหวังที่จะได้แชมป์ในแต่ละรุ่น เพราะจะได้สิทธิ์ร่วมคัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2569 นอกจากนี้ ทางมาเลเซีย ที่เป็นเจ้าภาพเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2026 ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค.2569 ที่ ประเทศมาเลเซีย ได้มี ทีโอ เชา ตัว ที่ปรีกษาเลขาธิการ สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เป็นตัวแทนมาชมการแข่งขันรายการนี้ และได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันของไทย ที่จัดการแข่งขันได้ในระดับเดียวกับมาตรฐานระดับโลก