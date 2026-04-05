หมอนทองฯโดนถล่มอีก แต่ปลดล็อคประตูแรกสำเร็จ ศึกฟุตบอล 11 คนแบล็คฮันเตอร์ฯ

หมอนทองวิทยา ของ “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตเฮดโค้ชเยาวชนทีมชาติไทย ยังคงต้องตามหาชัยชนะแรกในศึกฟุตบอล 11 คน ลีกลูกหนังระดับโรงเรียน รายการ แบล็ค ฮันเตอร์ ไฮ สคูล 2026 ต่อไป หลังลงเล่นเกมที่ 4 พ่ายให้กับเจ้าสัวน้อย อัสสัมชัย ธนบุรี ไปอีก 1-4 ในการลงเล่น ที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา
หมอนทอง พ่ายรวดทั้ง 4 เกมที่ลงสนาม ในฟุตบอลรายการนี้ โดยยิง 1 เสียไป 27 รั้งอันดับ 16 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของตาราง ส่วนอัสสัมชัญ ธนบุรี มีเพิ่มเป็น 9 คะแนน จากการชนะ 3 แพ้ 1 ขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูง ตามหลัง ภัทรบพิตร ที่มี 10 คะแนน จากการชนะ 3 เสมอ 1
แม้จะพ่ายแพ้เกมนี้ แต่ก็ยังมีเรื่องดีให้กองเชียร์ทีมหมอนทองพอยิ้มได้บ้าง เมื่อพวกเขาสามารถทำประตูแรกในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ได้สำเร็จแล้ว โดย จิรัฏ มาปุก เป็นแข้งที่ทำประตูตีไข่แตกใส่อัสสัมชัญ ธนบุรี ในครึ่งหลัง โดยเกมนัดถัดไปของหมอนทอง มีคิวเปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พบ ราชวินิตบางแก้ว
