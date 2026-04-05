“วิโจโน่” เฉือนเพล์ออฟคว้าแชมป์ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น

โจนาธาน วิโจโน่ โปรหนุ่มจากอินโดนีเซีย เฉือนเพลย์ออฟชนะ อมรินทร์ กรัยวิเชียร คว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2026 ที่สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 13 อันเดอร์พาร์ 267
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย และพันธมิตร จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลก ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการ "สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายนที่ผ่านมา ณ สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 6,561 หลา พาร์ 70 จังหวัดเชียงใหม่
วันสุดท้ายของการแข่งขัน วิโจโน่ ผู้นำรอบสองและสามชาวอินโดนีเซีย เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 70 ขณะที่ โปรเรย์-อมรินทร์ กรัยวิเชียร เร่งเครื่องหวด 2 อันเดอร์พาร์ 70 ทั้งคู่จบด้วยสกอร์เท่ากันที่คนละ 13 อันเดอร์พาร์ 267 ต้องไปเพลย์ออฟหาผู้ชนะที่หลุม 18 พาร์ 4 โดยทั้งคู่ต่างทำโบกี้ในการเพลย์ออฟครั้งแรก ต่อด้วยการเสมอกันที่พาร์ในครั้งที่ 2 ก่อนที่วิโจโน่พัตต์เบอร์ดี้คว้าแชมป์ในครั้งที่ 3 พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาท ส่วนอมรินทร์ รับเงินรางวัลอันดับสองไป 285,000 บาท
วิโจโน่ ซึ่งลงเล่นรายการนี้จากการผ่านรอบมันเดย์ควอลิฟาย เผยหลังคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์ฯ เป็นครั้งแรกว่า “ที่ได้เล่นรายการนี้เพราะต้องการสนามสำหรับการฝึกซ้อมเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีโปรแกรมแข่งที่ไหน จึงได้สมัครเข้ามาเล่นในรอบมันเดย์ควอลิฟาย ขอบคุณแฟนกอล์ฟทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอด หลังจากที่เกือบใกล้ได้แชมป์มาแล้วหลายรายการในที่สุดก็ทำได้ ในช่วงเพลย์ออฟก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่านี่คือการเล่นแมตช์เพลย์ก็ต้องบุกเต็มที่”
ทางด้าน รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ และ ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ จบอันดับ 3 ร่วม ด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 12 อันเดอร์พาร์ รับเงินรางวัลไปคนละ 144,375 บาท ส่วน เข้มข้น ลิมพะสุต ตามมาที่อันดับ 5 ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 270 รับเงินรางวัล 95,250 บาท
สำหรับรายการต่อไปของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ จะเป็นการแข่งขัน สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามระยอง กรีน วัลเลย์ คันทรี คลับ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคมนี้