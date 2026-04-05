“ปวิธ” มาแรงจบรองแชมป์ อินเตอร์ฯ ซีรีส์ ที่ญี่ปุ่น “สมิธ” เฉือนสโตรคเดียว

ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ มาแรงวันสุดท้ายหวด 9 อันเดอร์พาร์ 62 สกอร์รวมสี่วัน 14 อันเดอร์พาร์ 270 พุ่งขึ้นมาจบรองแชมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ เจแปน ที่สนามคาลีโดเนียน กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ ทราวิส สมิธ โปรชาวออสเตรเลียน ยิงอีเกิ้ลหลุมสุดท้ายเฉือนคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 269
เอเชียน ทัวร์ จัดศึกอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ เจแปน ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท เปิดอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการแรกของฤดูกาลและเป็นรายการที่สามของเอเชียน ทัวร์ 2026 แข่งขัน ณ สนามคาลีโดเนียน กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,126 หลา พาร์ 71 จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 12 คน
รอบสุดท้ายของการชิงชัย โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวดวันเดียว 9 อันเดอร์พาร์ 62 จากการทำ 10 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสี่วันมี 14 อันเดอร์พาร์ 270 พุ่งจากอันดับ 26 ร่วมขึ้นมาจบรองแชมป์ร่วมกับ เรียวสุเกะ คิโนชิตะ นักกอล์ฟเจ้าถิ่น ที่หวดเข้ามา 8 อันเดอร์พาร์ 63 รับเงินรางวัลไปคนละ 173,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.5 ล้านบาท
ขณะที่โทรฟี่เป็นของ ทราวิส สมิธ โปรชาวออสเตรเลียน ที่รอบสุดท้ายทำ 5 เบอร์ดี้ ก่อนปิดฉากด้วยอีเกิ้ลในหลุมสุดท้าย จบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 64 เฉือนชนะปวิธเพียงสโตรคเดียวด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 269 คว้าแชมป์ครั้งแรกในอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ และเป็นชัยชนะครั้งที่สองในเอเชียน ทัวร์ พร้อมรับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11.5 ล้านบาท
ทราวิส สมิธ โปรวัย 31 ปี ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ ไอเอสพีเอส ฮันดะ เจแปน-ออสเตรเลียเชีย แชมเปี้ยนชิพ เมื่อเดือนที่แล้ว กล่าวว่า “ในที่สุดฝันก็เป็นจริง ผมเพิ่งชนะทัวร์นาเมนต์เมื่
ด้าน ปวิธ เผยหลังหวด 62 ซึ่งเป็นสกอร์ต่อรอบดีสุดในสั
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (68) สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 274 อันดับ 12 ร่วม, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (70) สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 276 อันดับ 22 ร่วม, เอกปริษฐ์ หวู่ (68) สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 277 อันดับ 29 ร่วม, กิรเดช อภิบาลรัตน์ (69) และ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (71) สกอร์รวมคนละ 5 อันเดอร์พาร์ 279 อันดับ 41 ร่วม, แดนไท บุญมา (71) และ กัญจน์ เจริญกุล (70) สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 280 อันดับ 44 ร่วม