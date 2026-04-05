มทจ.ธนบุรีหยิบแชมป์เทนนิส 100 พลัสยูลีกดิวิชั่น 2

นักหวดทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมพลังหวดเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร 2-1 แมตช์ คว้าตำแหน่งชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัย “100 พลัสยูทีมลีก 2025 ดิวิชั่น 2” ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ส่วนทีมเจ้าถิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หวดเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3-0 แมตช์ โดยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ชินะโอภาส สะพานทอง รองคณบดี คณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล
เกมในนัดชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2-1 แมตช์ โดยประเภทชายเดี่ยว เลิศศิลป์ โสภิษฐ์ธรรมกุล ชนะ กฤตธี ไศลแก้ว 6-0,6-1 ส่วนประเภทชายคู่ ชยันต์พล เหลืองธรรม / เลิศศิลป์ โศภิษฐ์ธรรมกุล แพ้ กฤติน ไศลแก้ว / ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ 7-6(4),3-6,0-1(9) ก่อนที่ประเภทคู่ผสม ปิยธิดา รังแก้ว / เลิศศิลป์ โศภิษฐ์ธรรมกุล จะเอาชนะ พัชรินทร์ สุขจิรัง / ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ 6-2,7-6(2)ทำให้ มทจ.ธนบุรี เอาชนะไป 2-1
ด้านนัดชิงอันดับ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3-0 แมตช์ ประเภทชายเดี่ยว อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล ชนะ ธนากร จองแก 6-0,6-0 ประเภทชายคู่ วิชชากร รื่นใจชน / อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล ชนะ เทียมตะวัน วรรณการโสภณ / ธนากร จองแก 6-3,6-4 และ ประเภทคู่ผสม ปณิตา แก้วสองเมือง / อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล ชนะ ชนานันท์ เกียรติธนานันท์ / เทียมตะวัน วรรณการโสภณ 6-1,6-3