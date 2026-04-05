"ตรัย - ปวีณอร" คว้าแชมป์หวดประเทศไทยรุ่น 16 ปี

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทานฯ) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 16 ปี เป็นรอบชิงชนะเลิศ
ในพิธีมอบรางวัล นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ตรัย ศรีเสน มือวางอันดับ 4 จากประจวบคีรีขันธ์ ชิงชนะเลิศกับ พัชรพล หลีกุล มือวางอันดับ 2 จากสงขลา โดยคู่นี้สู้กันได้สนุก โดยเฉพาะในเซตที่สองที่ลงเอยด้วยไทเบรก และต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน ก่อนที่ ตรัย ซึ่งพลาดท่าพ่ายเซตแรก จะพลิกกลับมาแซงเอาชนะไป 2-1 เซต 3-6, 7-6 ไทเบรก 8-6 และ 6-0 ส่งผลให้ ตรัย ขึ้นแท่นแชมป์ของรุ่นนี้ทันที
ทางด้านแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เป็นของ ปวีณอร นวลศรี มือวางอันดับ 2 จากปทุมธานี หลังจากหวดรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะ โชติรินทร์ แก้วก่า มือวางอันดับ 1 จากชลบุรี ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2 และ 7-5
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ธีธัช ภูวไพรศิริศาล (ขอนแก่น) ชนะ ธนภัทร ศรีพุดฑา (ขอนแก่น) 4-1, 4-2 ส่วนหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ฑีณัชชา อินทรสุข (สุราษฎร์ธานี) ชนะ นิศรา เอกอรมัยผล (กทม.) 5-4(4), 4-2
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธนภัทร ศรีพุดฑา (ขอนแก่น)-ธีธัช ภูวไพรศิริศาล (ขอนแก่น) ชนะ ไอร์ตัน ซูน (กทม.)-ยศภัทร พสวงศ์ (กทม.) 4-5 (5), 4-0, 10-8 ส่วนหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ พรนัชชา ประจันบาล (กทม.)-ฑีณัชชา อินทรสุข (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปองขวัญ ทยาวิวัฒน์ (สุราษฎร์ธานี)-ธรัญญา วิสุทธิธาดา (นนทบุรี) 5-4(1), 5-3
ทั้งนี้ จากผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ปรากฏว่า ธีธัช ภูวไพรศิริศาล และ ฑีณัชชา อินทรสุข ได้ครองถ้วยแชมป์ 2 รางวัล จากชายเดี่ยว-ชายคู่ และหญิงเดี่ยว-หญิงคู่ ตามลำดับ
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ พัชรพล หลีกุล (สงขลา)-ธรรมะ โคศิริ (กทม.) ชนะ ธัชธวัช ยิบอินซอย (กทม.)-นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.) 6-4, 6-1 ส่วนหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กทม.)-อันนา ซาโต้ (กทม.) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.)-มะลิ อ่องลออ (ปทุมธานี) 4-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6
นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ยังเป็นวันแรกของ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 18 ปี จากนั้นจะแข่งขันไปถึงวันที่ 9 เม.ย. 2569 สำหรับนักกีฬาที่ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว และเยาวชนชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนนักกีฬาที่ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว และเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ