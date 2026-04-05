สาวน้อย “กุลภัสสร์” ได้รับทุนจากสหพันธ์ปิงปองนานาชาติ 3 ปีติด

วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสได้รับข่าวสุดน่าชื่นใจหลังสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ หรือ "ไอทีทีเอฟ" ได้ทำการประกาศแจ้งว่า "พลอย" กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล นักปิงปองสาวเยาวชนทีมชาติไทยได้รับการคัดเลือกให้รับทุนในโครงการ "With The Future In Mind Scholarship Program" หรือ (WFIM) ซึ่งเป็นโครงการที่สหพันธ์ฯ จะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วโลกที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับงบในการเดินทางแข่งขัน ฝึกซ้อมและที่พักพร้อมสิทธิ์เข้าร่วมในรายการต่างๆ ซึ่ง กุลภัสสร์ ได้รับทุนครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันหลังเจ้าตัวระเบิดฟอร์มไปคว้าแชมป์โลกหญิงเดี่ยวรุ่นไม่เกิน 13 ปีได้ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 2022
อีกทั้งล่าสุด พลอย กุลภัสสร์ ยังแท็กทีมกับ "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ลูกเด้งหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันคว้าแชมป์โลกประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีที่ประเทศโรมาเนียมาครอง ถือเป็นอีกผลงานสำคัญที่ทำให้สหพันธ์ฯ ตัดสินใจให้ กุลภัสสร์ ได้รับทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมกันนี้ “พลอย กุลภัสสร์” ยังเตรียมเข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมระดับบนานาชาติของสหพันธ์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไปด้วย
ทั้งนี้สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ หรือ "ไอทีทีเอฟ" ยังคงติดตามและประเมินผลงาน "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งพุ่งแรงฝ่ายชายของวงการเทเบิลเทนนิสไทยอยู่อย่างต่อเนื่องในเวลานี้ ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสำหรับการสนับสนุนทุนของสหพันธ์ฯเช่นเดียวกัน