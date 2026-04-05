"พิสตันส์" ถล่มซิกเซอร์ส คว้าอันดับ 1 ตะวันออก

ดีทรอยต์ พิสตันส์ เอาชนะ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ขาดลอย 116-93 ที่สนามเอ็กซ์ฟินิตี โมไบล์ อารีนา วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน คว้าสิทธิ์ทีมวางอันดับ 1 สายตะวันออก รอบเพลย์ออฟ ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA)
พิสตันส์ (ชนะ 56 แพ้ 21) เป็นทีมวางอันดับ 1 ของคอนเฟอเรนซ์ ครั้งสุดท้ายฤดูกาล 2006-07 หลังคว้าแชมป์เซ็นทรัล ดิวิชัน ครั้งแรก นับตั้งแต่ฤดูกาล 2007-08 เรียบร้อยแล้ว
เกมนี้ โทเบียส แฮร์ริส สกอร์ 19 แต้ม เดนิสส์ เจนกินส์ กดดับเบิล-ดับเบิล 16 แต้ม 14 แอสซิสต์ และ เจเลน ดูเรน เซ็นเตอร์ บวกเพิ่ม 16 แต้ม 7 รีบาวน์ด ยืดสถิติ ดีทรอยต์ ชนะ 12 จาก 15 เกมล่าสุด
ทั้ง ดูเรน กับ แฮร์ริส สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอาการป่วย และ เจ็บเข่าซ้าย ตามลำดับ แต่ พิสตันส์ แชมป์ NBA 3 สมัย สถิติ ชนะ 8 แพ้ 2 ตลอด 10 เกมที่ไม่มี เคด คันนิงแฮม การ์ดดราฟต์อันดับ 1 ปี 2021
ฟิลาเดลเฟีย (ชนะ 42 แพ้ 35) ขาด โจเอล เอ็มบีด เจ็บกล้ามเนื้อท้อง (อ็อบลิค) ขวา อาศัย ไทรีส แม็กซีย์ แบก 23 แต้ม พอล จอร์จ เสริมอีก 20 แต้ม ค่าเฉลี่ย 25.8 แต้ม ตลอด 6 เกม นับตั้งแต่พ้นแบนข้อหาฝ่าฝืนกฎควบคุมสารกระตุ้นของลีก และ วีเจ เอดจ์คัมบ์ ส่อง 19 แต้ม
พิสตันส์ ขึ้นนำ 10 แต้ม หลังจบควอเตอร์ 1 แต่ ซิกเซอร์ส ตามตีเสมอควอเตอร์ 2 กระทั่ง ดีทรอยต์ รัน 15-4 ปิดครึ่งแรก ทำให้คุมเกมอยูาหมัด และยืดช่องว่างเป็น 26 แต้มครึ่งหลัง