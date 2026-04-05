ปรัชญา แท็กทีมอินเดียคว้าแชมป์เทนนิส เอทีพี ชาลเลนเจอร์ 100 ที่สเปน

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ ระดับ 100 รายการ “โอเพ่น เมนอร์กา” ชิงเงินรางวัลรวม 185,505 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,082,708 บาท) ที่ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 4 เม.ย.69 ตามเวลาท้องถิ่น
ผลประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสไทย มือคู่ 142 ของโลก กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา มือคู่ 136 ของโลก จากอินเดีย เอาชนะ คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ สิทธันต์ บันเทีย มือคู่ 144 ของโลก จากอินเดีย กับ อเล็กซานเดอร์ ดอนสกี้ มือคู่ 110 ของโลก จากบัลแกเรีย 2-0 เซต 6-3, 7-6(7-3)
ปรัชญา กับ ปูนาชา คว้าแชมป์ไปครองร่วมกัน นับเป็นรายการที่ 3 ต่อจาก ชาลเลนเจอร์ 100 เซี่ยงไฮ้ เมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้ว และ ชาลเลนเจอร์ทัวร์ ระดับ 50 รายการ “โคโรแมนเดล โอเพ่น” ที่ประเทศอินเดีย เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา โดยทั้งคู่ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 8,317 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 272,714 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 100 คะแนน
การคว้าแชมป์ของปรัชญาในครั้งนี้ นับเป็นแชมป์ที่ 2 ของปี โดยเป็นแชมป์ระดับ ชาลเลนเจอร์ทัวร์ รายการที่ 5 และเป็นแชมป์ชายคู่ รายการที่ 30 บนเส้นทางอาชีพ