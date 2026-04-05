"มีโอ" ศศินา & ลัลลณา ยืนหนึ่งโพเดี้ยม “เจ็ตสกี หนองคาย กรังปรีซ์ 2026”

สองสาวนักแข่ง มีโอ” #T26 ศศินา ผิวงาม และ #T59 ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ ยืนหนึ่งบนโพเดี้ยม “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026” หรือ ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามเปิดศักฤดูกาล ที่กำลังระเบิดความมันส์บนพื้นน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2569 ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย
เปิดศักราชฤดูกาลใหม่ อย่างสุดมันส์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026” ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้ง ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดหนองคาย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก และ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ร่วมกันจัดศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ระเบิดความมันส์ 4 วันรวด ระหว่างวันพฤหัสที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 นี้ ที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย
เข้าสู่วันที่ 3 ของการแข่งขันฯ เป็นการชิงชัยกันในระดับคลาส WGP#2 รุ่นมือสมัครเล่นและกึ่งอาชีพ ซึ่งผลปรากฎว่า
●สาวน้อยมหัศจรรย์ “มีโอ” #T26 ศศินา ผิวงาม แชมป์ประเทศไทย 3 สมัย 2025 2023 และ 2021 และดีกรีแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์ คนปัจจุบัน และคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาสด ๆ ร้อน ๆ ประเดิมเปิดฤดูกาลอย่างร้อนแรง ทำเฟอร์เฟคเกมส์ ยืนหนึ่งรุ่น WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK สนามหนองคาย
●WOMEN SKI STOCK #59 ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์“ พลิกเกมส์ กลับมาปาดหน้า “น้ำฝน” #T159 กมลวรรณ เนินหงษ์ ยอดนักแข่งเพื่อนร่วมทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL ประเดิมฤดูกาลใหม่สุดแจ่ม คว้าแชมป์ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรง ยืนหนึ่งโพเดี้ยม เมืองหนองคายเช่นกัน
●นักแข่งเจ้าถิ่น ลูกหลานชาวหนองคาย #17 “ออย” อรรถพล คุณสา นักแข่งจอมเก๋า จากทีม 777 PERFORMANCE by JUMBO TUNER ดีกรีแชมป์ประเทศไทย 4 สมัย 2020 2021 2024 2025 แชมป์โลก World Cup 2 สมัยซ้อน ปี 2024 2025 และแชมป์โลกเวิลด์ ซีรีส์ 3 สมัย 2022 2024 2025 ช็อคชาวหนองคาย!!! ประเดิมเปิดฤดูกาลด้วยความโชคร้าย เรือเสียทั้งสองโมโต ทำให้นักแข่งชาวจีน ##33 CHEN SHAN จากทีม CHINA HAINAN NPRORACING ปาดหน้าคว้าแชมป์ VETERANS 35+ RUNABOUT 2000 LIMITED
●AMATEUR SKI MODIFIED #93 OSMAN MIN นักแข่งดาวรุ่งชาวกัมพูชา จากทีม FLAMINGO JET SKI TEAM ทำผลงานสุดไฉไล ชนะรวดทุกโมโต คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครอง
สนามเปิดฤดูกาล ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย TOYOTA GAZOO RACING, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Freedom Racing, Siam Watercraft, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, จังหวัดหนองคาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, เทศบาลตำบลวัดธาตุ, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย, การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
