“วิโจโน่” นำต่อรอบสาม สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น

โจนาธาน วิโจโน่ โปรหนุ่มจากอินโดนีเซีย โชว์ฟอร์มเหนียวเก็บอีก 2 อันเดอร์พาร์ 68 รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 197 หลังจบรอบสามออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ “สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2026” ที่สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พาร์ 70 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา โดยมี อมรินทร์ กรัยวิเชียร ขยับขึ้นมาตามหลังสองสโตรค
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย และพันธมิตร จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลก ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการ "สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายนนี้ ที่สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 6,561 หลา พาร์ 70 จังหวัดเชียงใหม่ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
จบรอบสามปรากฎว่า โจนาธาน วิโจโน่ หลังจบรอบสอง เก็บได้อีก 2 อันเดอร์ 68 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 197 โดยมี อมรินทร์ กรัยวิเชียร ที่เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 63 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสองด้วยสกอร์รวมตามหลังสองสโตรคที่ 11 อันเดอร์พาร์ 199
วิโจโน่ เผยหลังนำต่อเป็นวันที่สองว่า “รู้สึกโอเคกับเกม แม้ว่าจะไม่ดีเท่าเมื่อวานนี้ จังหวะที่สำคัญน่าจะเป็นที่หลุม 8 ที่ตีเกือบตกน้ำ แต่ก็กลับมาได้เบอร์ดี้ ซึ่งเป็นโมเมนตั้มที่ดีต่อจากนั้นมา แต่หลังได้อีกเบอร์ดี้หลุม 10 ก็เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อย แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี”
ขณะที่ สิรภพ ยะปาละ หวดเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 66 รวมสามวันมี 9 อันเดอร์พาร์ 201 ตามผู้นำ 4 สโตรค ส่วนอันดับ 4 ร่วม ที่สกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 202 ประกอบด้วย พิสิฏชัย ทิพย์พงษ์ (66), เข้มข้น ลิมพะสุต (67) และ ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง