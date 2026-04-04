สาวนครราชสีมาปราบฮารุดอทฯ 3-2 ผงาดแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสมัย 7

การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ TVA CHANNEL วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026 ประจำปี พ.ศ.2569 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2569 รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิง เป็นการพบกันระหว่าง นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ที่มี โสรยา พรมหล้า, แก้วกัลยา กมุลทะลา, ปพัชญา พลทำ พบกับ ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี ที่นำทัพโดย นันท์นภัส มูลจะคำ, ณัฏฐณิชา ใจแสน และ วัชรียา นวลแจ่ม
โดยทั้งสองทีมสู้ได้อย่างสนุกสูสีสมราคาคู่ชิงชนะเลิศทีมหญิงต้องเล่นกันถึง 5 เซต และเป็นทาง นครราชสีมา เอาชนะไปได้ 3-2 เซต 18-25, 27-25, 25-19, 19-25, 15-12 ส่งผลให้ ทีมนักตบสาว นครราชสีมา คิวมินซี วีซี กลับมาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 7 ได้สำเร็จ หลังจากที่เคยทำได้ในปี 2006, 2007, 2014, 2019, 2023 และ 2024
สรุปอันดับบุคคลยอดเยี่ยม ประเภททีมหญิง ตบหัวเสายอดเยี่ยม (Best Outside Hitter) ได้แก่ นันท์นภัส มูลจะคำ ฮารุดอท ราชมงคลธัญบุรี วีซี และ กัตติกา แก้วพิน สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค
ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม (Best Opposite)
ได้แก่ ปพัชญา พลทำ นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี, ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม (Best Middle Blockers)
ได้แก่ แก้วกัลยา กมุลทะลา นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี และ กัญญารัตน์ ขุนเมือง สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค
เซ็ตยอดเยี่ยม (Best Setter) ได้แก่ ณัฎฐณิชา ใจแสน ฮารุดอท ราชมงคลธัญบุรี วีซี , ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม (Best Libero) ได้แก่ ฑิฆัมพร ช้างเขียว นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
เสิร์ฟยอดเยี่ยม (Best Server) ได้แก่ Morgan Renae Bossler นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี, ผู้ทำคะแนนสูงสุดยอดเยี่ยม (Best Scorer)
ได้แก่ นันท์นภัส มูลจะคำ ฮารุดอท ราชมงคลธัญบุรี วีซี และ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ได้แก่ Morgan Renae Bossler นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี