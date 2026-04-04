โล๊ะโกดัง! คลังหนังสือ 2 วันสุดท้าย! สายอ่านทุกวัย มาเที่ยวได้ทั้งครอบครัว รับวันหยุดยาว ในงาน “สัปดาห์หนังสือฯ” ลดกระหน่ำแบบถล่มทลาย พลาดไม่ได้ ก่อนปิดฉาก 6 เม.ย.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เข้าสู่โค้งสุดท้าย! ของงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” ใหญ่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด Read The Legend เปิดตำนาน…การอ่านครั้งใหม่ เร่งปล่อยโปรโมชั่นแรงส่งท้ายแบบจัดเต็มตลอดงาน ชวนคนไทยทุกช่วงวัยออกมา “เดินเลือก–หยิบอ่าน–ช้อปคุ้ม ครบจบในงานเดียว” เหลือเพียง 2 วันสุดท้าย ก่อนปิดฉาก 6 เมษายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บรรยากาศโซนครอบครัวและหนังสือเด็กคึกคักเป็นพิเศษ ต้อนรับช่วงวันหยุดยาว พ่อแม่ลูกจูงมือกันมาเลือกซื้อหนังสือดี ใช้เวลาคุ้มค่าร่วมกันในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เริ่มต้นที่ Nanmeebooks บูท D02 เปิดพรีออร์เดอร์ เจ้าชายน้อย ฉบับพิเศษ MINALIMA พิมพ์ 4 สีสุดประณีต ราคา 765 บาท เริ่มจัดส่ง 1 มิ.ย.นี้
ขณะที่ Jamsai Kids บูท F02 แนะนำชุดนิทานภาพเสริมพัฒนาการครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ Is It Wrong? มันก็ไม่ผิดนี่นา และ ความรักของฉันสีอะไร ไปจนถึง เมื่อหอยทากอยากวิ่งแข่ง และ แม่จะอยู่ตรงนี้เสมอ ที่ได้รับความนิยมจนต้องเปิดพรีออร์เดอร์เพิ่ม
กิจกรรมเสริมทักษะสำหรับเด็กยังจัดเต็มตลอดวัน ทั้งกิจกรรมแปะเม็ดถั่ว ระบายสี ฟังนิทาน และพบ “น้องลูกแพร์” มาสคอตขวัญใจนักอ่านรุ่นเล็ก สร้างสีสันความสุขให้ครอบครัวตลอดช่วงวันหยุด
จุดเช็กอินยอดนิยม บริเวณประตูไม้แกะสลักหน้า Hall 5 กับกิจกรรมเวิร์กชอปร่วมกับมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น พร้อมสินค้า PUBAT Shop และบริการห่อปกหนังสือทุกไซซ์ราคาเดียว 15 บาท รวมถึงเสื้อยืดธีม Read The Legend ราคา 490 บาท
อีกหนึ่งไฮไลต์ของกิจกรรมที่เรียกความทรงจำข้ามรุ่น “เจ้าขุนทองโชว์” จำลองโรงละครหุ่นมือในตำนาน เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวร่วมย้อนวันวานและสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
มาต่อที่ Stranger’s Book บูท Q10 ชวนสัมผัสประสบการณ์อ่านหนังสือผ่านกลิ่น กับวรรณกรรมแปล 4 สี หนูผู้พิทักษ์ (Mouse Guard) ครบชุด 3 เล่ม พร้อม Box Set และน้ำหอมเฉพาะธีมหนังสือ สร้างความทรงจำใหม่ของการอ่านแบบหลายมิติ
ดวงกมลสมัย บูท P15 จัดโปรลดสูงสุด 40% หนังสือเด็ก หนังสือเสียง หนังสือกลิ่นหอม และหนังสือภาษาอังกฤษยอดนิยม พร้อมของแถมพรีเมียมเมื่อซื้อครบตามเงื่อนไข ขณะที่สำนักพิมพ์วารา บูท O07 ขนนิทานเสริมพฤติกรรมเด็ก คู่มือนวดทารก และกระเป๋าผ้าลาย Peter Rabbit และ Flopsy ลดสูงสุด 25%
ซิมพลิฟาย บูท P22 เอาใจครอบครัวสายกิจกรรม ด้วยโมเดลไม้เสริมพัฒนาการราคาเพียง 50 บาท แบบฝึกหัด 20 บาท และแผ่นระบายสีขนาดใหญ่ลด 50% เหลือ 140 บาท
ด้าน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บูท O26 ชวนเรียนรู้ “ตำนานลูกข่าง” ของเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาค พร้อมแจกหนังสือฟรีถึงวันที่ 6 เม.ย.นี้ ขณะที่ Animate Group บูท N02 เอาใจแฟนยุค 80–90 กับ Laser TV Magazine พิมพ์เพียง 300 เล่ม และชุด มาสไรเดอร์–สตรีทไฟเตอร์ ครบชุด ราคา 890 บาท
บูทพาส บูท B02 “ป๋องแป๋งปิงปิง” จัดโปรนิทานเด็กยิ่งซื้อยิ่งลดสูงสุด 30% ส่วน KOBO by Readership บูท D30 ลดเครื่องอ่าน KOBO Libra Colour เหลือ 9,990 บาท จากราคา 10,490 บาท พร้อมคลัง E-Book และ Audiobook มากกว่า 6 ล้านรายการ
Artist House Bangkok Publishing บูท H46 เปิดประสบการณ์วาดภาพเหมือนโดยศิลปิน เริ่มต้นเพียง 200 บาท ขณะที่สถาบันไทยปัญญ์สุขและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก บูท K25 จัดโปรนิทานราคาพิเศษ พร้อมร่วมสมทบรายได้ 20% ส่งต่อหนังสือสู่โรงเรียนและกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
อีกหนึ่งในไฮไลต์บริการ แรงสะเทือนนักอ่านทั่วฮอลล์ คือ บริการสุดคุ้มจาก ไปรษณีย์ไทย กับโปร “เหมา เหมา เต็มกล่อง ไม่ต้องชั่ง” เริ่มต้น 50 บาท ส่งหนังสือกลับบ้านได้แบบสบายใจ ช้อปได้เต็มที่ ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้าน ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์นักอ่านสายช้อปหนักช่วงโค้งสุดท้าย
โปรโมชั่น ดี เด็ด โดนใจ พลาดไม่ได้! ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์