ศิลปากรพลิกชนะแม่ฟ้าหลวงหวด 100 พลัสยูลีก ดิวิชั่น 2

ทีมนักหวดมหาวิทยาลัยศิลปากร พลิกสถานการณ์หลังจากพลาดท่าเสียที ในแมตช์แรก ประเภทชายเดี่ยว พลิกเอาชนะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2-1 แมตช์ ในเกมเปิดสนามศึกเทนนิสประเภททีม ระหว่างมหาวิทยาลัย “100 พลัสยูทีมลีก 2025 ดิวิชั่น 2” ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ส่วนทีมนักหวดเจ้าถิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1-2 แมตช์เช่นกัน โดยปรากฏสรุปผลการแข่งขันรอบพบกันหมดนัดแรก ดังนี้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2-1 แมตช์ โดยประเภทชายเดี่ยว กฤติน ไศลแก้ว แพ้ เทียมตะวัน วรรณการโสภณ 7-6(2),3-6,1-0(4) ก่อนที่ประเภทชายคู่ ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ / กฤตธี ไศลแก้ว ชนะ เทียมตะวัน วรรณการโสภณ / ธนากร จองแก 6-2,6-3 และ ประเภทคู่ผสม พัชรินทร์ สุขจิรัง / ณัฐกิตติ์ ธีรโชติจิรานนท์ ชนะ ชนานันท์ เกียรติธนานันท์ / เทียมตะวัน วรรณการโสภณ 6-0,6-3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2-1 แมตช์ ประเภทชายเดี่ยว เลิศศิลป์ โศภิษฐ์ธรรมกุล ชนะ อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล 6-3,6-2, ประเภทชายคู่ ชยันต์พล เหลืองธรรม / เลิศศิลป์ โศภิษฐ์ธรรมกุล แพ้ วิชชากร รื่นใจชน / อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล 4-6,2-6 และ ประเภทคู่ผสม ปิยธิดา รังแก้ว / เลิศศิลป์ โศภิษฐ์ธรรมกุล ชนะ ปณิตา แก้วสองเมือง / วิชชากร รื่นใจชน 6-1,6-4
กำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 เริ่มเวลา 08.00 น.โดยจะเป็นการแข่งขันรอบพบกันหมดนัดสุดท้าย