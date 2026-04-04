รมว.กีฬาคนใหม่ชูธงพัฒนากีฬาไทย พร้อมขับเคลื่อนบิ๊กอีเวนต์เสนอจัดยูธโอลิมปิก 2030

“บิ๊กเอ” สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีกีฬาคนใหม่ พร้อมทำงานเพื่อพัฒนากีฬาของชาติ และเร่งเชื่อมโยงการสนับสนุนด้านต่างๆ โดยเฉพาะงบประมาณ รวมถึงการประสานงานกันต้องทำให้ดีกว่าเดิม ส่วนอีเวนต์ใหญ่ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเสนอตัวจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 ถือว่าน่าสนใจ แต่จำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยการใช้งบต้องคุ้มค่ามากที่สุด
“บิ๊กเอ” นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนพร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนากีฬาของชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ควบคู่กันไป เพื่อทำให้กีฬาของไทย เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 14 กล่าวต่อว่า สำหรับภาพใหญ่ๆ ของวงการกีฬา ที่จะต้องเร่งดำเนินการ เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงการสนับสนุนในหลายๆ ด้าน ซึ่งงบประมาณ ก็เป็นหนึ่งในนั้น รวมไปถึงการประสานงานกันก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมด้วย
“ส่วนอีเวนต์ใหญ่ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเสนอตัวจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 ซึ่งตอนนี้ ไทย เข้ารอบสุดท้าย โดยต้องแข่งขันกับ ชิลี และปารากวัย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ก็ยังจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยการใช้งบประมาณต้องคุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด” นายสุรศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย