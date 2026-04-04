Garena RoV เปิดศึก RPL 2026 Summer รอบไฟนัลส์ พ่วงรอบชิงฯทัวร์ฯหญิง Miss RoV ครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Garena RoV ระเบิดความมันส์ครั้งใหญ่ กับศึกการแข่งขัน RoV Pro League (RPL) 2026 Summer ทัวร์นาเมนต์เกม RoV ระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฤดูกาลที่ 17 ภายใต้คอนเซปต์ ‘DREAM RISER’ ชิงเงินรางวัลรวม 10,250,000 บาท ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 4 - 5 เมษายน นี้ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC บางนา) ฮอลล์ 98 - 99 
 
การแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer เริ่มการแข่งขันในรอบ Regular Season (ออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม เป็นต้นมา โดยมีสโมสรกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมประชันชัยถึง 9 สโมสร ได้แก่ Full Sense, Bacon Time, Buriram United Esports, Tenacity, eArena, Solyx Esports, Hydra, King of Gamer Club, และ Godji Check โดยหลังขับเคี่ยวกันเป็นเวลากว่า 8 สัปดาห์ ล่าสุด Garena RoV เผยโฉม 4 ทีมสุดท้ายที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจากรอบ Regular Season เตรียมประชันชัยกันในรอบ Championship ประเดิมด้วย Full Sense ที่ลอยลำเป็นทีมแรก ด้วยคะแนนสะสมถึง 15 แต้ม ตามติดด้วย Buriram United Esports ด้วยคะแนนสะสม 14 แต้ม ขณะที่ทีมสายล่างอย่าง SOLYX Esports และ King of Gamer Club ทะยานสู่รอบ Championship ด้วยคะแนนสะสม 9 และ 8 แต้ม ตามลำดับ 
 
พร้อมกันนี้ยังมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลักอย่าง RoV Pro Leauge ในปีนี้ Garena RoV สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่สะเทือนวงการอีสปอร์ตไทย ด้วยการเปิดตัวทัวร์นาเมนต์หญิงล้วนครั้งแรก Miss RoV Tournament 2026 เปิดเวทีให้นักกีฬาหญิงมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพด้านอีสปอร์ต ผลักดันอีสปอร์ตให้เข้าถึงนักกีฬาและผู้เล่นในวงกว้างและครอบคลุมทุกระดับ โดยการแข่งขัน Miss RoV Tournament 2026 มีทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 418 ทีมจากทั่วประเทศ ร่วมชิงรางวัลมูลค่ารวม 700,000 บาท โดยการแข่งขันดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ในรอบ Online Qualifier กระทั่งเหลือเพียง 2 ทีมสุดท้ายที่จะมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือด ชิงบัลลังก์ตำแหน่งแชมป์ Miss RoV Tournament 2026 ได้แก่ทีม TEAM MAZZ และ eArena
 
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 ทีมสุดท้าย จะจัดขึ้นในวันที่สองของการแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer รอบชิงชนะเลิศ (5 เมษายน) โดยทึมหนึ่งเดียวที่คว้าแชมป์ จะได้รับสิทธิ์ร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ RoV นานาชาติ รายการ Arena of Valor Premier League ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงกลางปีนี้ ณ ประเทศเวียดนาม นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอีสปอร์ตในระดับนานาชาติ  
 
ขณะที่แฟนเพลงทีป๊อปเตรียมพบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ กับการปรากฎตัวของสามสาว “DREAMGALS” เกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย YUPP! นำโดยMILLI (มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล) Flower.far (ฟาร์-พิชญานิน หนูศรี) GALCHANIE (แป้ง-ธนัญญา อินวงษ์) ในฐานะ “Friends of Valor” ของ Garena RoV ที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้สะเทือนไปทั้งฮอลล์ ด้วยโชว์เปิดการแข่งขัน Miss RoV Tournament 2026 สุดอลังการ พร้อมอีกหนึ่งโชว์พิเศษจาก GALCHANIE ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงประจำการแข่งขัน RPL 2026 Summer อย่างเพลง “DREAMRISER - รุ่งอรุณแห่งความฝัน” อุ่นเครื่องเวทีให้ลุกเป็นไฟก่อนเข้าสู่แมตช์ชี้ชะตา 
 
นอกจากนี้ยังเติมเต็มความบันเทิงด้วย Show Match สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก “ก้อง ห้วยไร่” ที่จะขึ้นเวทีท้าประลองฝีมือกับเหล่า RoV Influencers ตัวท็อปของวงการ สร้างสีสันและความสนุกอย่างเต็มรูปแบบ โดย “ก้อง ห้วยไร่” ยังได้คอสเพลย์เป็น “Pasulol Gildur” เปิดตัวสกินใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง RoV และ Pasulol ศิลปินไทยชื่อดัง พร้อมสร้างสีสันรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
Garena RoV เปิดศึก RPL 2026 Summer รอบไฟนัลส์ พ่วงรอบชิงฯทัวร์ฯหญิง Miss RoV ครั้งแรก
Garena RoV เปิดศึก RPL 2026 Summer รอบไฟนัลส์ พ่วงรอบชิงฯทัวร์ฯหญิง Miss RoV ครั้งแรก
Garena RoV เปิดศึก RPL 2026 Summer รอบไฟนัลส์ พ่วงรอบชิงฯทัวร์ฯหญิง Miss RoV ครั้งแรก
Garena RoV เปิดศึก RPL 2026 Summer รอบไฟนัลส์ พ่วงรอบชิงฯทัวร์ฯหญิง Miss RoV ครั้งแรก