โชติรินทร์ ดวล ปวีณอร ชิงแชมป์รุ่น 16 ปี ตรัย ปะทะ พัชรพล หวดเยาวชนประเทศไทย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทานฯ) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 16 ปี
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ โชติรินทร์ แก้วก่า มือวาง 1 จากชลบุรี ระเบิดฟอร์มนักหวดเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน ปราบฟอร์มฮอตของ อันนา ซาโต้ นักหวดลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น มือวาง 5 จาก กทม. ลงได้สำเร็จ 2-0 เซต 7-5, 6-3 โชติรินทร์ ทะยานเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ปวีณอร นวลศรี มือวาง 2 จากปทุมธานี ที่ตัดเชือกชนะ มะลิ อ่องลออ มือวาง 8 จากปทุมธานี 2-1 เซต 0-6, 6-2 และ 6-1
ด้าน ตรัย ศรีเสน มือวาง 4 จากประจวบคีรีขันธ์ ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หลังจากหวดรอบรองชนะเลิศ และโค่นเอาชนะ ธรรมะ โคศิริ มือวาง 1 จาก กทม. ลงได้สำเร็จ โดย ตรัย ชนะ 2-1 เซต 3-6, 6-1 และ 6-1 ลอยลำเข้ารอบชิงชนะเลิศ พบกับ พัชรพล หลีกุล มือวาง 2 จากสงขลา ที่ตัดเชือกชนะ ยองเจ ทองรุ่ง มือวาง 15 จาก กทม. ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-0
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ธีธัช ภูวไพรศิริศาล (ขอนแก่น) ชนะ ไอร์ตัน ซูน (กทม.) 4-1, 3-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 ธนภัทร ศรีพุดฑา (ขอนแก่น) ชนะ พิชญ์ แสนบัวหลวง (เชียงราย) 2-4, 4-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบรองชนะเลิศ ฑีณัชชา อินทรสุข (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ศวันรัต เครือญาติดี (กทม.) 4-1, 5-4(2) นิศรา เอกอรมัยผล (กทม.) ชนะ พรนัชชา ประจันบาล (กทม.) 4-0, 4-0
ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบรองชนะเลิศ ธนภัทร ศรีพุดฑา (ขอนแก่น)-ธีธัช ภูวไพรศิริศาล (ขอนแก่น) ชนะ ดัสติน เขียวรักษา (ชลบุรี)-ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ (อยุธยา) 4-2, 5-4(0) ไอร์ตัน ซูน (กทม.)-ยศภัทร พสวงศ์ (กทม.) ชนะ เขตต์ตะวัน บุษดี (ปทุมธานี)-พิชญ์ แสนบัวหลวง (เชียงราย) 4-1, 4-1
หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบรองชนะเลิศ พรนัชชา ประจันบาล (กทม.)-ฑีณัชชา อินทรสุข (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปวรวรรณ ฉัตรมาศ (ชลบุรี)-นิศรา เอกอรมัยผล (กทม.) 4-2, 4-1 ธรัญญา วิสุทธิธาดา (นนทบุรี)-ปองขวัญ ทยาวิวัฒน์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ซิดดร้า อัรอูร (สงขลา)-มนกมลวรรณ คล้ายแย้ม (นนทบุรี) 4-1, 5-3
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ พัชรพล หลีกุล (สงขลา)-ธรรมะ โคศิริ (กทม.) ชนะ นภัสดล อุบลแก้ว (ขอนแก่น)-ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 6-1, 6-2 นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.)-ธัชธวัช ยิบอินซอย (กทม.) ชนะ ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต)-ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กทม.) 3-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4
หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กทม.)-อันนา ซาโต้ (กทม.) ชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ (ขอนแก่น)-พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กทม.) 6-7(5-7), 6-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 มะลิ อ่องลออ (ปทุมธานี)-ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) ชนะ เรมิ อิอูจิ (นนทบุรี)-ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) 7-6(4), 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5